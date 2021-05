¿Traición a la Patria? ¡Por favor, C. presidente!

"No se puede recibir dinero de otro país para propósitos políticos, es traición a la patria....".

- Andrés Manuel López Obrador

Un reportaje de Miguel Badillo publicado 2 de mayo en la revista Contralínea señala que la asociación civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) que dirige Amparo Casar, ha recibido una fuerte cantidad de recursos en los últimos años a través de la Agencia Internacional para el Desarrollo (USAID por sus siglas en inglés) y el Congreso estadunidense, por conducto de la National Endowment for Democracy (NED), así como las asociaciones privadas MacArthur Foundation y Ford Foundation.

En la conferencia mañanera del pasado jueves 6 de mayo, el presidente López Obrador escuchó atento la pregunta que le hizo la reportera Nancy Flores a propósito del reportaje de Badillo: "En la última entrega documentamos, a partir de documentos internos de la organización, cómo EU es el principal financiador de ésta. Tan sólo en 2019 y 2020 le transfirió 25.7 millones de pesos y en esos años quien presidía esta organización era precisamente Claudio X. González Guajardo."

Agregó la reportera "en esos mismos años esta organización se dedicó a impedir o tratar de impedir algunos de sus proyectos más importantes, entre ellos, por ejemplo, los amparos que esta organización promovió en contra de la cancelación del aeropuerto de Texcoco, pero también intentó impedir otros proyectos de su gobierno". Además de EU, hay otras organizaciones ligadas al gobierno estadounidense que han financiado esta organización como la NED y la USAID.

Y aquí la reportera pregunta si acaso eso no era una injerencia del gobierno norteamericano en asuntos que sólo competen a México.

La respuesta del presidente fue la de que si lo que dice fuera cierto, sin duda sería intervencionismo y, en su caso, su gobierno emitiría una nota diplomática; "te pedimos que nos ayudes a tener las pruebas", pidió.

No hay ninguna necesidad de que los ayude, la información que otorgan esas agencias es pública y transparente, cualquiera las puede consultar...

Un día después llegó el presidente a la mañanera con la información confirmada. Horas antes, la SRE había elaborado una nota a nivel de director general dirigida a la embajada de EU en México –sin embajador aún–, pidiendo información sobre el tema...

"Es algo reprobable, que un grupo opositor a nuestro gobierno que se ha dedicado a obstaculizar todas las obras que se están llevando a cabo mediante la promoción de amparos, como fue en el caso del aeropuerto de la Ciudad de México, el Tren Maya, se den estos financiamientos de un gobierno extranjero", dijo molesto el presidente.

No es bueno el mal humor para un gobernante y menos en estos tiempos...

Informó en la mañanera que ya se presentó "una nota diplomática pidiendo al gobierno de EU una explicación sobre este caso".

Tenemos el informe que ha recibido este grupo de Claudio X. González, dijo: "Del 18 a la fecha, alrededor de 50 millones de pesos. Estas son las facturas", y las mostró en la gran pantalla que tiene preparada donde realiza todos los días balconeos a sus adversarios políticos.

Y de repente, el presidente se lanzó contra Dario Ramírez "el que estaba encargado del Artículo 19 es ahora el de comunicación social de Mexicanos Contra la Corrupción [sic].", dijo.

Y aprovechó el momento para criticar de nuevo a Diego Fernández de Cevallos, Roberto Madrazo, Carlos Salinas, Felipe Calderón, a López-Dóriga, Ciro Gómez Leyva, Loret de Mola, a Reforma y demás... "porque se propusieron hacer un frente –esto es público, es notorio– para que no alcanzara un partido o varios partidos afines al gobierno que están apoyando la transformación, que no alcanzaran mayoría en la Cámara para que no pudiésemos nosotros utilizar el presupuesto en beneficio de los pobres, ese es todo el plan, nos quieren quitar el presupuesto y por eso se agruparon", señaló como si estuviera en campaña.

Y acusó de que ese financiamiento es "un acto de intervencionismo, que viola nuestra soberanía".

-"¿Por qué considera que es intervencionismo?", le preguntan.

-"Porque un gobierno extranjero no puede entregar dinero a grupos políticos de otro país, la Constitución nuestra lo prohíbe, no se puede recibir dinero de otro país para propósitos políticos, es traición a la patria", subrayó.

¡Para después decir que "es intervencionismo y es promover el golpismo"!

Golpismo, eso dijo el presidente, y acto seguido intentó dar clases a sus seguidores para explicar que el golpismo "no necesariamente tiene que ver con el uso de las armas o del Ejército". Sino que dijo "es un movimiento que se va gestando, que puede consumarlo el Ejército o militares, pero las condiciones para llevar a cabo el golpe se van creando con el apoyo de gobiernos extranjeros, de medios de comunicación".

Y de nuevo recordó la intervención que hizo el embajador de EU en México en 1913, Henry Lane Wilson en contra del presidente Madero.

De inmediato leyó la nota "diplomática" que firmó el director para América del Norte de la SRE que le piden simplemente que le retiren el apoyo a la organización de Claudio X. González debido a que es contrario a su gobierno. "Lo anterior, en virtud de que el financiamiento a actores políticos va en contra de las relaciones de respeto mutuo y no intervención, propias de la relación entre el gobierno de la administración de nosotros con la administración del presidente Biden".

Aunque la Cancillería reconoce "como esencial el trabajo de la sociedad civil, mismo que respeta y alienta".

No sabemos cómo la alientan, Marcelo Ebrard debería explicarle al presidente que NO es necesario hacer una nota diplomática ya que corremos el riesgo de quedar en ridículo. Como, lo fue con la nota de Rápido y Furioso...

O sea, al final el problema no es el apoyo a las ONGs sino sólo a MCCI que dirige Amparo Casar.

Ahí concluyó el tema en esa mañanera, pero Nacho Lozano, reportero de Telemundo volvió con sagacidad una dura pregunta:

-"Sólo para aclarar, ¿usted cree que el gobierno de EU está financiando un golpe de Estado contra usted?"

"¡No! es una práctica equivocada del gobierno de EU el financiar grupos opositores a gobiernos legal y legítimamente constituidos", respondió López Obrador, y aseguró que eso no sería tema con la vicepresidenta Kamala Harris.

¡A reevaluar los programas!

Días después, la SRE organizó un conversatorio con Bruce Abrams, el director de misión de USAID en México, quien dijo que ahora con la "nueva administración en Washington se reevaluará, conjuntamente con el Gobierno de México, nuestros programas y esfuerzos".

Abrams aseguró que el financiamiento de USAID busca la cooperación entre los agentes gubernamentales, el sector privado y las organizaciones de la sociedad civil en México.

Recordó que los recursos que otorgan son para organizaciones que abordan temas de derechos humanos, estado de derecho, transparencia y anticorrupción, cambio climático y prevención del crimen y la violencia.

Probablemente el próximo año fiscal MCCI ya no tenga apoyos de USAID, todo sea para quedar bien con el gobierno actual..

Qué es USAID

La agencia fue creada en 1961 por el presidente John F. Kennedy quien transformó el Proyecto de Ley de Asistencia Exterior (Plan Marshall) en ley, y a través de un decreto creó la agencia. Desde entonces, ha sido el principal órgano de Washington en brindar asistencia a los países que se recuperan de un desastre, tratan de salir de la pobreza y se embarcan en reformas democráticas. "Trabajamos en estrecha cooperación con organizaciones voluntarias privadas, organizaciones locales, universidades, compañías norteamericanas, organismos internacionales, otros gobiernos y otros organismos gubernamentales de Estados Unidos", decía hace años su página web.

Cuenta con oficinas centrales en Washington, D.C. y tiene representaciones en muchos de los países en los que cuenta con programas.

El programa USAID-México fue establecido a finales de la década de los años 50 (junto con el Plan Marshall).

Los proyectos que se han desarrollado en nuestro país son Medio Ambiente, Conservación de Energía, Salud en áreas prioritarias para la prevención de la tuberculosis y el SIDA, y Democracia en colaboración con el gobierno y la sociedad civil. En los últimos años (2003 a la fecha) han sido prioritarias las "Iniciativas del gobierno mexicano sobre gobernabilidad, innovación gubernamental y "Gobierno transparente y Procuración de justicia".

Para todos los programas de México USAID ha dedicado un presupuesto anual considerable.

-"¿Bajo qué lineamientos y reglamentación trabaja la USAID con México?", se le preguntó hace años a Paul White exdirector de USAID.

La respuesta fue la de que toda acción que realizan está convenida con el gobierno mexicano y/o con la sociedad civil Mexicana. "Es un trabajo en conjunto. Tratamos de ser socios de México en un gran sector de la cooperación. La labor a desarrollar se va determinando de acuerdo con las necesidades de la población, las cuales son identificadas por instituciones mexicanas".

Al hablar de una sociedad con México, dijo que "se entiende que ambos países invierten recursos en el desarrollo, pues la experiencia nos ha indicado que hay una mayor efectividad cuando la USAID coinvierte con instituciones locales en programas dirigidos por los socios mexicanos".

La USAID en México –subraya– "está orgullosa de la estrecha colaboración que ha logrado, a lo largo de los años, con el gobierno y con la sociedad civil mexicanos".

USAID desempeñó un papel importante como promotor de los cambios en materia. del nuevo sistema de justicia penal. El programa lo conocen muy bien en todas partes, incluso en el Poder Judicial, por eso es rara la interpretación que hizo el C. presidente López Obrador...

Es evidente que en Palacio Nacional necesitan asesores para conocer las cosas y no decir barbaridades en las mañaneras, lo digo con todo respeto.

La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional canaliza millones de dólares cada año a México y muchos países del mundo, y lo hace desde hace mucho tiempo. Incluso nuestro Ejército Mexicano recibe apoyo de USAID y no consideramos que sean traidores a la patria.

Además, como dice un reportaje de la revista Etcétera, USAID "está dispuesta a explorar las oportunidades de avanzar en la cooperación trilateral con la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AMEXCID", misma que ha propuesto invertir recursos para extender los programas "Sembrando Vida" y "Jóvenes Construyendo el Futuro" hacia Centroamérica.

PD: ¿Traición a la Patria?

Desde hace tiempo está de moda la palabra "traición a la patria". López Obrador ha dicho que muchos mexicanos son traidores a la patria, primero fueron los abogados, ahora son las organizaciones sociales.

Que nos diga el presidente exactamente ¿cuál es el delito que han cometido MCCI para considerarlos traidores a la Patria?

Reviso una y otra vez el artículo 123 del Código Penal y no encuentro dónde.

