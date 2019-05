Tolerancia cero

El diálogo y la tolerancia son y debieran ser los pilares fundamentales de la democracia. En México, sin embargo, la convivencia armónica entre los poderes se ha visto trastocado por la intolerancia de un presidente de la república que un día descalifica a sus oponentes y otro también.

Pareciera que estamos a inicios de la campaña electoral de hace tres sexenios. Nada pareciera haber cambiado. Y es que no es lo mismo ser oposición y ver los toros desde la barrera que brincar la cerca y lanzarse al ruedo y torear la situación.

El presidente Andrés Manuel López Obrador se quedó en el discurso opositor. Nadie se atreve a contradecirle y explicarle que ya es gobierno y como tal debiera comportarse. Él encarna la jefatura de Estado y debiera saber que la tolerancia, el diálogo y el respeto a la pluralidad son los pilares de la convivencia democrática. Pero se ha desbocado y trae en las alforjas una especie de ajustes de cuentas contra los "mafiosos" políticos del pasado.

Hoy hay otra mafia del poder y a esta le ajustará las tuercas tanto la historia como los rivales políticos si es que logran destronarlos del poder en las próximas justas electorales.

Mismo gobierno, personajes distintos, camuflados

Para el presidente actual todo está bien. En México hay un clima de paz, no hay una sólida oposición y quienes los critican son parte de la prensa "fifí" o siguen el libreto de la antigua mafia del poder.

Pero el México real es otro: Los feminicidios, enfrentamientos entre bandas del crimen organizado, migrantes centroamericanos, caribeños y africanos que toman por asalto la frontera sur sin que ninguna autoridad los frene.

Súmele usted que la depredación de miles de hectáreas de bosques y los incendios forestales e invasiones continúan. Pareciera ser que vivimos el mismo gobierno del PRI y del PAN con personajes distintos, camuflados y cobijados hoy con la bandera de Morena.

Hay que recorrer las regiones de Tabasco y Veracruz o las calientes zonas de Tamaulipas o Michoacán para entender que la violencia sigue, imparable, cuesta arriba y los responsables se hacen de la vista gorda.

¿Valemadrismo o corrupción de quienes hoy detentan el poder en los Estados? Vaya usted a saber. Pero de que sigue la mafia anterior operando eso que ni qué.

Hay una zona donde a Andrés Manuel López Obrador ya lo empiezan a recordar y a recordársela: Chiapas. Quizás por ser el estado que colinda con Guatemala tiene una serie de problemas que rayan en la vergüenza como es la delincuencia, suciedad, abandono, pobreza, deforestación.

En Chiapas no se ha querido sancionar al ex gobernador Manuel Velasco Coello quien dejó un estado en caos. La ruina económica es tal que aún no se reponen los chiapanecos, los constructores, los hospitales, las escuelas y todo lo que tenga que ver con la ayuda social.

Desde la Ciudad de México, el presidente vive en una burbuja. Recibe cifras, datos, fotos y mapas de un país maquillado por los gobernadores que no quieren que trascienda el caos en que tienen a sus estados.

A México siempre lo han saqueado, lo han sangrado. Aquí la lista de los 15 ex gobernadores que fueron acusados de haber extraído recursos de sus regiones pero algunos como el de Tabasco, la tierra de AMLO ya fueron beneficiados con la excarcelación. Estos son los nombres de los sinvergüenzas: Andrés Granier Melo (Tabasco), Juan Sabines Guerrero (Chiapas, absuelto), Narciso Agúndes Montaño (Baja California Sur, absuelto), Oscar Espinoza Villarreal (DF, absuelto), Mario Villanueva Madrid (Quintana Roo, sentenciado), Pablo Salazar Mendiguchia (Chiapas, absuelto), Tomás Yarrington (Tamaulipas, procesado).

Otros son: Guillermo Padrés Elías (Sonora, en proceso), César Duarte (Chihuahua, en proceso de investigación), Fidel Herrera Beltrán (Veracruz,), Luis Armando Reynoso Femat (Aguascalientes, libertad bajo caución), Humberto Moreira (Coahuila, en proceso), Marcelo Ebrard (DF, en proceso), Jesús Reyna García (con auto de formal prisión), Javier Duarte (Veracruz) y sígale sumando

No hay que olvidar que en México ha fallado la clase política, incluyendo al propio AMLO a quien en las redes lo llaman López "Hablador". Debiera ser más acción y menos bla...bla...bla.

Urge que haya "tolerancia cero" contra todos los funcionarios. Que no se permita más saqueo, robo descarado y que se vigile a los alcaldes porque algunos siguen haciendo de las suyas apoderándose dinero de los sistemas de agua potable, impuesto predial o de vendedores ambulantes.

En ese rubro si debe haber cero tolerancia para quien siga perpetrando actos de corrupción. Las arcas ya no dan para más y la situación de los mexicanos tampoco.

El país requiere de menos conferencias mañaneras y más acción de parte de quien ya no es candidato opositor sino el gobernante de México.

Y si no ¿cuándo?

Alerta sanitaria fronteriza

@JLCastillejos | @OpinionLSR | @lasillarota