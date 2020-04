Todos somos un México

Desde su cuenta de Twitter Rutilio Escandón, Gobernador del Estado de Chiapas, pidió a los gobernadores de Nuevo León, Tamaulipas, Durango, y Michoacán promover la unidad y la no división ante la pandemia del coronavirus covid-19.

¡Así no gobernadores, promuevan la unidad, no la división!, señaló.

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, hizo referencia al tuit del gobernador Escandón al escribir: "Coincido plenamente".

En contraste, diversos gobernadores han expresado su desacuerdo con el manejo de la pandemia y "falta de apoyos por parte del gobierno federal", difiriendo en cuanto a la asignación de recursos, a lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha respondido "que el respaldo sí está fluyendo".

Llamó a los gobiernos estatales a ajustar sus presupuestos ante el covid-19, a través de medidas de austeridad, y reducción de gastos sin despedir personal ni cancelar programas prioritarios.

"Esto va más allá de las diferencias partidistas. Se está atendiendo a todos por parejo, tenemos un plan para enfrentar el momento más crítico. Los ventiladores que estamos adquiriendo no son para uno o dos estados, es para donde se necesita, no vamos a engancharnos en politiquería. No hemos dejado de enviarle a los estados sus participaciones", dijo.

Ha pedido a los gobernadores del país que no usen como pretexto la emergencia sanitaria por el coronavirus, para endeudar a sus estados, ya que "el compromiso es que salgamos de esta crisis sin endeudar a México, sin pedir dinero prestado".

Son tiempos de unidad nacional ante este virus mortal que ha llegado como una especie de terremoto sanitario que requerirá de una reconstrucción económica y social ante una epidemia de dimensiones y consecuencias nunca antes vistas.

El sociólogo Boaventura de Sousa Santos escribe a su vez en el ensayo "La sociología de las ausencias, y la Sociología de las Emergencias", que las crisis inexorablemente nos dejan en extrema vulnerabilidad porque "todo lo sólido se desvanece en el aire, y cambia la manera en que miramos las cosas".

La erupción del covid-19 está exigiendo cambios drásticos, frente a los que el presidente de la república ha dejado claro que los gobernadores deben hacer un esfuerzo de austeridad republicana, que reduzcan los costos en el gobierno, que le cueste menos al pueblo mantener al gobierno, "esa es una fórmula, eso permite ahorros".

Lorenzo Meyer también ha referido que para los enemigos de la Cuarta Transformación el covid -19 "no es una tragedia mundial, sino una inesperada oportunidad para agudizar la confrontación con el presidente López Obrador y acelerar el fin de un intento democrático y pacífico por modificar la inicua naturaleza de un sistema político corrupto en extremo".

Superada la emergencia sanitaria tendremos que crear rutas hacia la reconstrucción del bienestar común para preservar el primero de nuestros bienes que es la vida, más allá de las exigencias de mayores recursos federales y condonación y posposición de impuestos para ciertos estados.