Tenencia y evasión

El Impuesto sobre Tenencia Vehicular no es el mejor de los impuestos, pero tiene una gran capacidad de recaudación y hoy esos recursos hacen falta en las grandes ciudades mexicanas para invertir en infraestructura para el transporte. La Tenencia desapareció en casi todo el país, por demagogia, y en donde prevalece encontramos grandes distorsiones, como los autos de gamas media y alta de la Ciudad de México, que terminan emplacando en Morelos.

Uno de los impactos de registrar autos en Morelos es que tampoco se pueden cobrar las multas de tránsito porque se carece del domicilio real del infractor, y se pone en riesgo a peatones y ciclistas en caso de atropellamiento. Los esfuerzos del Gobierno de la Ciudad de México para recuperar registros evasores son mínimos.

Por ejemplo, una de las pocas medidas, a mi juicio digna de elogio, es que los autos foráneos, cuando no pagan el parquímetro, son retenidos con un candado, mientras que los autos locales no, y de hecho los permisos que exentan a vehículos de este programa tampoco son expedidos a vehículos registrados en otras entidades.

Poner multas a esta simulación emerge, recién, como una solución inoperable. Nadie está obligado a traer un comprobante de domicilio a bordo. Realmente puede haber otras salidas:

1. Hoy es posible detectar la circulación de placas foráneas en los lectores de placas distribuidos en toda la ciudad. Un auto que circula más de 30 días al año en Ciudad de México está simulando su domicilio real y sería la base para sanciones muy superiores al pago evadido.

2. Si bien es cierto que para comprar un auto de 10 millones de pesos se requiere ser multimillonario, también es previsible que trate de evitar el pago de más de un millón de pesos al año. Una estructuración diferente de los pagos de tenencia podría evitar la evasión y elevar la recaudación.

3. Es muy difícil lidiar con las reglas de la Secretaría de Movilidad. En dos ocasiones en este sexenio, en mi familia esperamos dos meses para poder emplacar un auto; en el primer caso, porque tardaron ese tiempo en dar de alta un nuevo modelo; en el segundo, porque no estaban dando citas a individuos y la agencia nos daba todas las facilidades para emplacar en Morelos o el Estado de México. También he sabido de las dificultades para reemplacar en Ciudad de México un vehículo foráneo.

4. Una alternativa también sería encarecer la verificación de vehículos foráneos con calcomanía 0, para por lo menos recuperar algo de la recaudación perdida.

5. Urge sancionar con clausura a las agencias que facilitan la evasión. Es inmoral esta práctica y las distribuidoras de automóviles deberían enfrentar multas ejemplares y superiores a su beneficio.

La Tenencia no es la única ruta para evitar la evasión. Este impuesto podría ser sustituido por un impuesto adicional a la gasolina, algo que no suena nada popular en el contexto actual donde los políticos de todas las tendencias evaden las medidas duras y se inclinan por los aplausos fáciles. De hecho, ni siquiera se atreven a poner sobre la mesa la idea de que toda la infraestructura que exige esta ciudad en materia de agua y transporte se pospone por las demagogias que niegan lo evidente: con o sin corrupción, no alcanza.

La Ciudad de México exige acciones responsables en cuanto al cobro de impuestos, y particularmente en el caso de la Tenencia, donde la evasión fiscal es exagerada y la respuesta institucional es incluso torpe. Son incapaces de poner los puntos sobre las íes, y el Gobierno de la Ciudad de México pierde cada año miles de millones de pesos de recaudación, suficientes para apoyar ampliaciones de metro y metrobús, o compra de autobuses y trolebuses.

