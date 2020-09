¡También fracasó el circo presidencial!

Nada le sale bien al presidente Obrador.

No sólo fracasó en contener la violencia, en lograr el bienestar prometido, en crear más, mejores y nuevos empleos; en una mejor educación, en un crecimiento económico de 6 % del PIB y, sobre todo, fracasó en la promesa de llevar a los militares y los marinos, de vuelta a sus cuarteles.

No, ahora los fracasos más escandalosos aparecen en los fallidos montajes "engañabobos"; ridículos espectáculos que preparó el presidente AMLO para desviar la atención del fracaso total de su gobierno.

Nos referimos, como saben, al fracaso de la "rifa del avión", que terminó en un circo de risa loca; que incluso sirvió para la burla de la prensa internacional y que no fue más que el grosero teatro de un gobierno que rifa un avión que no rifa; que compra los boletos que no vende y que promete entregar las ganancias, que no existen, a supuestos programas sociales.

Pero también tenemos que hablar del fracasado circo de la "consulta ciudadana" dizque para llevar a juicio a los ex presidentes; cuento que se tragaron muy pocos, a pesar del anzuelo "de castigar las raterías de los horribles gobierno" de Calderón y Peña.

En los casos citados –la rifa y la consulta–, la pregunta que gravita en el ánimo popular es sobre la escasa respuesta social.

¿Dónde están los 30 millones de votantes a favor de AMLO, que no fueron capaces de comprar 5 millones de boletos de 500 pesos cada uno, para una rifa, y que tampoco pudieron reunir la firma de poco más de millón y medio de personas, para llevar a juicio a Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña?

¿Qué pasó con los amorosos 30 millones que hicieron presidente a López Obrador? ¿Ya no lo aman? ¿Ya son parte de sus críticos, de los enojados por las mentiras y el engaño sin freno?

Más aún, si el 45 por ciento de los mexicanos dicen aplaudir al gobierno de AMLO, según la mayoría de las encuestas, vuelve la duda.

¿Dónde están los casi 40 millones de mexicanos que, según las encuestas de casi todo el país, dizque siguen enamorados del gobierno y del presidente López Obrador?

Lo cierto es que en el circo llamado gobierno de AMLO, alguien está mintiendo; o mienten las encuestas, o engaña el presidente a los encuestadores o, en su caso, no existen los supuestos enamorados de López.

Pero hay más. Por si fuera poco, también fracasó el "Circo Lozoya", ese espectáculo que por meses fue exhibido como "la madre de las corruptelas" y que, en los hechos, podría terminar en la destrucción del gobierno de AMLO.

¿Por qué?

Porque a despecho del presidente y de su claque, ya empezaron a aparecer indicios de que los misiles utilizados por López Obrador –videos y revelaciones que exhiben supuestas corruptelas–, están a punto de revertirse contra el gobierno y el presidente mismo.

Y es que abundan las pruebas de que las voces que "cocorean" los oídos presidenciales, en realidad habrían engatusado al presidente con "el cuento" de que sus adversarios del PRI, del PAN y del PRD estaban indefensos ante la furia vengadora del presidente Obrador.

Lo cierto, sin embargo, es que no pocos políticos de los gobiernos del PRI, del PAN y del PRD, tienen mucho parque –videos, imágenes y audios–, para destruir no sólo a López Obrador, sino a su claque completa.

Y las más recientes evidencias aparecieron, el pasado fin de semana, a manera de advertencia.

Un primer caso se produjo cuando un portal desconocido –del suresta del país–, difundió la imagen de una presunta aportación millonaria a Morena. Era evidente la falsificación, pero el mensaje resultó ilustrativo.

¿Por qué?

Porque se sugiere que, durante la construcción de Morena, AMLO habría recibido financiamiento de grandes campos, como Joaquín, "El Chapo" Guzmán. La imagen, sin duda apócrifa, muestra la firma de la madre de El Chapo en una boleta que supone una aportación de miles de millones de pesos.

¿De quién es la mano que mece la cuna de esos mensajes? ¿Existen o no imágenes, videos y audios de criminales que financiaron Morena?

El segundo caso es el de Emilio Lozoya. No es la primera ocasión que aquí señalamos que el primer círculo del ex gobierno de Peña Nieto cuenta con videos, fotografías y "escuchas" –todo un arsenal de pruebas–, que involucran en corruptelas a todo el gobierno de López Obrador, empezando por los hijos del presidente, quienes habrían pactado de manera directa con "El Chapo", para recibir miles de millones de pesos para Morena.

Nadie sabe, a ciencia cierta, lo que tienen para su defensa y para el ataque contra López Obrador los políticos del PRI, del PAN y del PRD.

Lo cierto, sin embargo, es que no son párvulos y tampoco idiotas, como jugar el juego de la política, sin red de protección.

Y son tontos o ingenuos los que creen que los políticos del PRI, del PAN y del PRD serán atrapados como El Tigre de Santa Julia.

Al tiempo.

