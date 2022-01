Sucesión en el CCE, "lo que usted diga señor presidente"

La próxima sucesión en el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) se llevará a cabo sin mayores sobresaltos. Y aunque hay varios nombres que suenan, hay uno en particular, el de Francisco Cervantes, ex dirigente de Concamin, que se perfila como el favorito y no necesariamente de todos los integrantes del organismo, sino nada más y nada menos que del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Y no es que el jefe del Ejecutivo determine la elección en un organismo cúpula independiente del gobierno federal, sino que muchos de los asociados ya decidieron su voto por agradar al mandatario, quien desde hace años hizo evidente su simpatía por Cervantes.

El CCE no se rige bajo la Ley de Cámara y Confederaciones sino por el Código Civil de la Ciudad de México por tratarse de una Asociación Civil sin fines de lucro. Agrupa a 14 organizaciones cúpula empresariales que en conjunto suman más de 2 mil asociaciones y 80% del Producto Interno Bruto (PIB) del país.

Entre los asociados del CCE que tienen voz y voto están: el Consejo Mexicano de Negocios (CMN) que es el que tiene la mayor influencia y peso en las decisiones que se toman al interior del organismo, la Asociación de Bancos de México (ABM), Coparmex, Concamin, Concanaco, la Asociación de Instituciones de Seguros (AMIS) y el Consejo Nacional Agropecuario (CNA).

También cuenta con cinco invitados permanentes que participan de manera activa en las reuniones: Canacintra, Canaco, Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles (AMIB), Consejo Mexicano de Comercio Exterior (COMCE) y la ANTAD.

Hay dos más que son afiliados especiales, la Asociación de Administradoras de Fondos para el Retiro (Amafore) que se incorporó hace apenas unas semanas y la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación de Nuevo León (Caintra).

Además de Francisco Cervantes, otro de los candidatos cuyo nombre suena fuerte desde hace meses es Bosco de la Vega, quien fue presidente del CNA. Por lo pronto, hay quienes aseguran que por lo menos 4 de los 7 asociados ya tienen definido su voto y éste será por el ex presidente de Concamin.

Nos cuentan que hace unos días, altos funcionarios de Palacio Nacional mostraron interés en el proceso de sucesión e indagaron sobre los tiempos, las formas y los estatutos del organismo.

Mientras tanto, al interior del CCE se empieza a preparar la mesa para que se lleve a cabo el proceso de selección. Los que más saben del tema aseguran que el presidente actual del organismo, Carlos Salazar tiene la firme convicción de velar porque la sucesión se lleve a cabo conforme a los estatutos sin favorecer y mucho menos intervenir en la decisión de los asociados.

Convención Bancaria regresa a Acapulco

Una buena noticia es que la emblemática Convención Bancaria regresará al puerto de Acapulco, Guerrero, en marzo próximo, luego de que en el 2021 se realizó de manera virtual por la pandemia de covid-19.

En el encuentro anual se ratificará a Daniel Becker como presidente del gremio por otro año más. Por cierto, Becker tiene en la mira apuntalar el crecimiento del sector bancario, sobre todo, colocar más crédito, a pesar del aumento en las tasas de interés y el bajo dinamismo económico

Así las cosas...

Para La Silla Rota es importante la participación de sus lectores a través de comentarios sobre nuestros textos periodísticos, sean de opinión o informativos. Su participación, fundada, argumentada, con respeto y tolerancia hacia las ideas de otros, contribuye a enriquecer nuestros contenidos y a fortalecer el debate en torno a los asuntos de carácter público. Sin embargo, buscaremos bloquear los comentarios que contengan insultos y ataques personales, opiniones xenófobas, racistas, homófobas o discriminatorias. El objetivo es convivir en una discusión que puede ser fuerte, pero distanciarnos de la toxicidad.