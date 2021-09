Somos un estado exitoso y en las elecciones nada está dicho: Diego Sinhue

"Tengo que reconocer que estamos trabajando de manera coordinada con la Federación, con el Ejército y la Guardia Nacional. El huachicoleo se ha reducido en un 85%, debilitando la estructura financiera de los grupos criminales que viven de este delito y nos llevó a capturas como la del Marro".

Así comenzó mi entrevista con Diego Sinhue, gobernador de Guanajuato, a quien entrevisté durante su gira de trabajo por Europa.

LM.- Siendo candidato, tu queja era que EPN había dejado el estado de la mano de la Policía Federal, pues sólo había cinco o seis, y que era necesario cerrar la refinería. ¿Qué ha pasado?

DS.- Hay coordinación y se está combatiendo el robo de combustible de verdad. Te voy a dar un dato: en lo que llevo de mi gobierno, que son tres años, el 26 de septiembre cumplo tres años, hemos metido, ya sentenciados, al doble de criminales que todo el sexenio anterior. Al día de hoy traemos 730 homicidios menos que el año pasado.

LM.- Pero sigue siendo un gran problema...

DS.- Sí, pero ya hay una tendencia a la baja, lo cual es muy importante.

Gira exitosa

DS.- Son 20 las empresas que visitaremos, muchas ya están y ampliarán sus inversiones y otras son nuevas.

Además de Ferrero, tema del que ya escribiste, te platico que Nestlé Purina confirmó una inversión en su planta Silao por 160 mdd, generando 200 empleos directos y mil 700 indirectos. Sólo esta empresa podría llegar a comprar todo el maíz que produce Guanajuato.

Proma, empresa italiana que aún no había llegado al país, inyectará 134 mdp en San Miguel de Allende. Esta firma que, entre otras cosas, fabrica asientos para Ferrari, Lamborghini, aquí los hará para Volkswagen y algunas otras marcas.

Por su parte Pirelli, que ya tiene una planta en Silao, confirmó una inversión de 36 mdd para fabricar al año 7.2 millones de llantas, generando alrededor de 200 empleos directos y otros 300 indirectos, sólo por darte algunos ejemplos.

Prestigio ganado

De ser un estado cuyo nombre no sabían pronunciar y ni siquiera ubicaban hace 20 o 30 años los equipos de atracción de inversiones, hoy Guanajuato tiene prestigio "y muy bien ganado".

"León, Guanajuato, del 6 al 9 de octubre será la sede de la Hannover Messe, la feria industrial más importante del mundo. Para ser más explícito, sin contar a los estados fronterizos, Guanajuato es la entidad que más exporta de la República".

De hecho, a la mitad de su sexenio ya trae más del 50% de los 5 mmdd de IED que se propuso como meta durante su gobierno.

Elecciones 2021

LM.- En las pasadas elecciones sólo perdiste uno de 22, pero ese uno es la joya de la corona; el PRI se llevó San Miguel de Allende. ¿Qué pasó ahí?

DS.- Así es la democracia, y San Miguel siempre ha tenido alternancia entre PRI y PAN, nunca ninguno de los dos hemos podido refrendar, repetir dos veces.

LM.- ¿Pero no fue porque escogiste mal al candidato y se te enojaron?

DS.- Yo no escogí al candidato, lo escogió el partido. Luis Alberto Villarreal (no me aguanto y me aviento el chascarrillo de Montana; Diego se pone nervioso, pero continúa como si nada) realizó importantes reformas reglamentarias, las cuales han generado ingresos impresionantes. Después de San Pedro Garza García, el municipio que más ingresos tiene en proporción es San Miguel de Allende.

LM.- La GOAN ¿sigue fuerte?

DS.- Sigue siendo fuerte, porque somos gobernadores con opinión propia y exitosos porque estamos haciendo muy bien las cosas. Querétaro, Chihuahua, Durango, Aguascalientes, Quintana Roo, Durango, BCS, Tamaulipas... tenemos mucho qué presumir y por eso pesa la voz de la GOAN, porque hay autoridad moral.

LM.- Pero perdieron dos de cuatro estados el 6 de junio y el año que entra no pinta muy bien, los números dicen que sólo se quedarían con Aguascalientes.

DS.- Pues sí, pero todo puede pasar. Por ejemplo, nadie esperaba los resultados de la Ciudad de México y ve lo que pasó, entonces yo creo que todavía en las elecciones, como en todo, nada está dicho, ni los ganadores, mucho menos los candidatos o lo que dirá la ciudadanía.

LM.- Hemos visto que Ricardo Anaya, como panista, ha sido atacado por el presidente. ¿Qué opinión tienes sobre este tema?

DS.- Las acusaciones desde el gobierno, éste y el pasado, son preocupantes en cuanto a que se puedan estar utilizando las instituciones, como la FGR, para hacer persecuciones políticas.

LM.- ¿Y el 24 cómo lo ves? Porque un guanajuatense ya levantó la mano, Juan Carlos Romero Hicks.

DS.- Falta mucho, pero yo creo que el PAN tiene muy buenas cartas, el propio Ricardo Anaya, Mauricio Vila, Romero Hicks, claro está, o un Miguel Márquez.

LM.- ¿O tú?

DS.- No, de entrada me descarto. Seguiré siendo gobernador hasta mi último día.

LM.- ¿Quién va a ser el presidente nacional de tu partido?

DS.- Hay tres personas con las cuales yo he platicado: Marko Cortés, Adriana Dávila y Gerardo Pliego. Mira, justo ahorita está Pancho Domínguez sacando un comunicado con la decisión de bajarse.

LM.- ¿Marko debería de continuar?

DS.- Tiene toda la oportunidad y el derecho de hacerlo. Marko es un dirigente que tiene una característica por la cual, yo en lo personal, lo apoyé, que es: une el partido.

LM.- ¡Pero no lo ha democratizado!

DS.- Dije que lo ha unido, no democratizado. Si tú lo recuerdas, con Anaya, Madero... veníamos arrastrando una división que nos costó mucho: la salida de Felipe Calderón, Margarita Zavala, Ernesto Cordero... previo fue la salida de Fox y parecía que íbamos a una ruta de colisión, no de coalición, porque se estaba desmoronando.

Y al no tener figuras tan espectaculares o relevantes o rockstars como los tuvo en su momento Peña Nieto en el PRI o Andrés Manuel con Morena, el PAN necesita un partido fuerte, un partido unido, porque la gente, a diferencia del PRI, la gente sí espera algo del PAN para el 24.

LM.- ¿Jorge Romero era la mejor carta para ser el coordinador?

DS.- Marko había hecho un compromiso con Jorge desde la anterior legislatura. Romero Hicks es un excelente congresista, y nos apoyó con el tema de la coordinación, pero también hay que decirlo, Jorge merece la oportunidad de demostrar, y yo daré el beneficio de la duda, de que nos demuestre qué puede hacer como coordinador.

Y al menos yo, como prensa, darle seguimiento a los votos del coordinador y su bancada panista.

La columna de Lourdes Mendoza Peñaloza se publicó originalmente en El Financiero, reproducida aquí con autorización de la autora.

* Lourdes Mendoza Peñaloza es una periodista mexicana especializada en finanzas, política y sociales, con más de 20 años de experiencia en medios electrónicos, impresos, radio y televisión.

