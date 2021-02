Sobre Mauricio Clark

Si a Clark le gustaban los hombres, ahora ya no, pero tampoco ha dicho que le gusten las mujeres, o quizá sí, o si le gusten los dos, o si quizá no le guste ya nada (ni cómo culparlo), cualquiera que sea la respuesta tendría que darnos igual. Pero no nos da igual, porque él decidió, quizá sin quererlo, quizá a propósito, hacerlo público.

Mauricio Clark, reportero de espectáculos, no es, ni será, el primer personaje público que decide que la homosexualidad es parte de su pasado. Pero, este caso en específico, pone en el centro del debate dos temas: ¿si alguien puede darse cuenta de que es gay, puede también darse cuenta de que no lo es? y las terapias de conversión, que desde el nombre es suficiente para hacernos creer que estamos viviendo en el medievo.

Por partes.

Nace, sale del clóset, no le gusta y ¿se vuelve a meter?

Antes de avanzar en este tema hay que reconocer que los seres humanos estamos obsesionados con meter todo en categorías: se es heterosexual u homosexual, pero si alguien es bisexual preferimos pensar que está confundido, pero si es heterosexual pero le gusta vestirse de mujer entonces ¡demonios! ¿En qué cajita lo metemos? Y así hemos creado un sinnúmero de palabras para definir algo tan amplio y diverso como la experiencia humana. Dicen asustados los grupos de ultraderecha: “hay más de 30 tipos de género ¿en qué vamos a parar?”. Pues si entendemos que nuestra capacidad para ser, sentir y pensar es infinita, tendríamos que dejar de estar contando y haciendo categorías, ese sería un buen principio.

Entonces, ¿ahora en qué caja está Clark? Da igual, lo importante es ¿qué lo puso ahí? No me odien: el problema es Dios, no el Dios que creó a las personas, sino el que crearon los hombres. Cuando la guía del nuevo camino que encontró Mauricio es Dios, este viene cargado de mucha información, información manoseada durante cientos de años y ajustada a las necesidades políticas de su época, esa información incluye que ser homosexual está mal, y esa es justamente la raíz del problema. No está mal, no es un problema, no te hace mejor o peor persona y no es algo que tengas que cambiar. Si lo quieres cambiar, es probable que se deba a que estás rodeado de un sistema que constantemente te dice que está mal.

Cuando Clark sale y dice: es algo de mi pasado, fortalece el discurso de quienes insisten en que la orientación sexual se puede modificar. Si Mauricio pone sobre la misma mesa su problema de adicción con su orientación sexual, estará provocando un daño terrible a muchísimas personas. Porque entonces habrá quien piense que son la misma cosa, porque habrá quien crea que una lleva a la otra, pero sobre todo porque existirá algún padre o madre que se pregunte si debería mandar a su hijx a terapia, desperdiciando el precioso tiempo que debería dedicar a amarle y aceptarle como es.

Una vida llena de milagros

