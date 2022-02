Sobre las pensiones de Luz y Fuerza

El 10 de febrero, en conferencia de prensa, se anunció la creación del Programa especial de compensación por justicia social a extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro (LFC). Se mencionó que beneficiaría a 8 mil 892 ex trabajadores de LFC, elegibles por tener más de 19 años, 6 meses y un día de servicio al momento de la extinción de la compañía.

Se estableció que las pensiones que se otorgarían parten de un mínimo de $3,200 pesos a un máximo de $67,000 pesos, con un monto promedio de $12,500 pesos mensuales, sin considerar que a partir de los 65 años reciben la pensión para el bienestar de los adultos mayores y que en promedio, un trabajador que se jubila por el IMSS recibe $5,000 pesos.

Para el primer año de operación, el programa requerirá un presupuesto de mil 458 millones de pesos, cifra similar a lo que se destinará en 2022 para el programa de Educación para Adultos (INEA), o todo el presupuesto del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Cada año se deberán destinar recursos para hacer las transferencias de este programa y, de acuerdo con la esperanza de vida actual, el último pago de la pensión sería hasta 2067.

Al haber sido presentado fuera del PEF 2022, este programa no fue discutido por el Congreso y no incluye reglas de operación, como lo establece la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Tampoco se cuenta con métricas para evaluar si el programa está cumpliendo con sus metas y transparentar el uso de recursos. Adicionalmente, no se incluyó su fuente de financiamiento, por lo que se pagarían mediante ingresos corrientes, es decir, dinero de todos los contribuyentes.

El anuncio de la creación de este programa pone en relieve al menos cuatro retos de las finanzas públicas. En primer lugar, es indispensable que los programas presupuestarios pasen por los canales adecuados para su aprobación, que cuenten con reglas de operación e indicadores que permitan su evaluación. En segundo lugar, el gasto público en pensiones es desigual. En 2022, el gasto por pensionado de LFC es de $1,524,316 pesos al año; en contraste, se destinan $23,100 pesos al año para los pensionados del programa para el bienestar de los adultos mayores.

En tercer lugar, el programa no contempla el impacto intergeneracional. En la conferencia de prensa se enfatizó que el programa busca atender una justicia social, pero al mismo tiempo provocará que durante 45 años se paguen pensiones privilegiadas para los extrabajadores de LFC, sin que las próximas generaciones puedan gozar de los mismos beneficios.

Por último, se sigue privilegiando el gasto en pensiones. Para 2022, uno de cada cinco pesos del presupuesto se destinará para este rubro, ya sean contributivas o no contributivas, lo que limita la cantidad de recursos que podrían destinarse a otras áreas de gasto público. En un país con retos importantes en materias de educación, salud o seguridad, es imperante discutir la creación de programas presupuestarios basados en evidencia, transparencia y rendición de cuentas.

Francisco Alberto Pérez Pacheco | Investigador. Economista por la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó prácticas profesionales en el Instituto Belisario Domínguez. Además de las finanzas públicas, está interesado en economía cuantitativa, ciencia de datos y migración, disciplinas que profundizó en su estancia en el Instituto de Estudios Políticos de París (SciencesPo) y como asistente de investigación en la Facultad de Economía de la UNAM. Actualmente colabora en el CIEP en el área de transferencia de capitales, retiro y cambio demográfico.

