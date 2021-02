Sixto Rodríguez, Jodorowsky y Clinton entran a un bar

Ahora que hasta de las alcantarillas están saliendo gurús de la motivación y life coaches cuyo negocio radica en timar inspirar a la gente a encontrar el éxito profesional, he visto que la mayoría de ellos repite ad nauseam “la suerte no existe”, “la suerte es para los perdedores” o “tú haces tu propia suerte”. Detrás de estas frases que pretenden matar a la suerte seguramente hay buenas intenciones. Quizá tratar de animar a la gente a pararse del sofá y a convencerse de que el éxito no va a llegar si no creamos las condiciones necesarias para su arribo.

(Incoming rant)

Aclarado lo anterior, creo que estas frases lejos de ayudarnos, nos perjudican. La suerte, la fortuna o como le queramos llamar, siempre estará presente en cualquier acierto (y desacierto) que tengamos. Quizá en algunos casos la idea, la ejecución de la misma y el timing logren restarle importancia al factor fortuna, pero de cualquier manera algún peso tendrá. Además, invisibilizarla puede fertilizar los campos de la egolatría o del autodesprecio cuando nos premiamos o castigamos por algo que no estuvo enteramente en nuestras manos.

Tres ejemplos

La obra del músico Sixto Rodríguez ha sido comparada con la del gran cantautor Bob Dylan. La diferencia entre la carrera de Rodríguez con la de Dylan, es que la del primero nunca despegó del todo (y probablemente nunca la habríamos conocido si no fuera por el documental Searching for Sugar Man), mientras que la del segundo ha sido un tornado de éxitos y hasta le ha valido un Premio Nobel de Literatura. Lo peculiar es que los dos nacieron en el mismo país, saltaron a escena prácticamente en el mismo momento histórico, desparramaron talento en sus inicios y se rodearon de expertos cuyas decisiones comerciales no distaron mucho entre sí. ¿Por qué entonces la disparidad entre las carreras de uno y otro?

A mediados de los años 70, el director de cine Alejandro Jodorowsky armó un dream team conformado por H.R. Giger, Orson Welles, Dalí, Mick Jagger y Michel Seydoux. La intención detrás del armado de este trabuco, era adaptar la novela gráfica Dune para un largometraje hollywoodense. El proyecto irradiaba creatividad y ambición, sus actores eran talentosas estrellas mundiales y el timing para su ejecución no podía ser mejor (el principio del boom del cine sci-fi). Sin embargo, los estudios no confiaron en Jodorowski y nunca se pudo filmar la película[1]. Quizá lo peor de todo, fue que este proyecto fallido inspiró éxitos ajenos como Star Wars, Alien y Blade Runner, entre otros. ¿Qué hizo fracasar a la Dune de Jodorowsky?

Hillary Clinton era la favorita en todas las encuestas para ganar la presidencia de EU en el 2016. Con todo y su mala campaña, tenía prácticamente asegurado el triunfo a días de la elección. Pero el afán por notoriedad de James Comey (y su extraña investigación a los correos de Clinton) le afectó a Hillary lo suficiente para perder sorpresivamente la elección. ¿Qué hubiera pasado con Clinton sin el escándalo provocado por el ex director del FBI?

Estas tres anécdotas son solo una pequeña muestra de que siempre habrá factores externos no controlables por nosotros que pueden tener un efecto directo en el desenlace de lo que hagamos. Y sé que si se escarba y analiza cada minucia, es posible racionalizar a lo que yo le llamo suerte como “errores humanos”. No obstante, si volteamos las cosas y analizamos los grandes aciertos históricos, encontraremos varios “errores humanos” que no tuvieron efecto en sus finales felices. ¿A eso sí le podemos llamar suerte o nos engañamos llamándoles “errores calculados” o “riesgos medidos”?

Reconocer que la suerte existe

Sé que está de moda lanzar diatribas contra el neoliberalismo pero por algo será[2]. Estoy convencido que una de sus más nocivas consecuencias, es que ha logrado implantar en el imaginario colectivo no solo que “la suerte no existe” sino también que “el pobre es pobre por flojo y estúpido, mientras que el rico es rico por trabajador e inteligente”. Y si bien es cierto que muchas personas adineradas han cosechado lo que sembraron con ímpetu, preparación y creatividad, también lo es que tuvieron un importante propulsor en sus afortunados privilegios (empezando por el lugar en el que nacieron y todo lo que de ahí se generó como su educación y oportunidades).

Lo anterior no quiere decir que los aciertos de una persona privilegiada sean solo producto de su suerte. No obstante, ayuda a ponerlos en perspectiva y con ello rechazar a la falsa y hueca premisa arriba enunciada que defiende la desigualdad de condiciones que perpetua la actual injusta distribución de riqueza en el mundo.

Ya divagué un poco pero retomando el tema de la suerte y su impacto en nuestras vidas, creo que nuestros éxitos no le pertenecen a la fortuna a pesar de que tenga influencia sobre ellos. Reconocer que existe nos puede ayudar a dimensionar lo que hacemos para así cultivar la humildad y la empatía.

La vida me ha enseñado a ser agradecido por toda mi suerte (la buena y la mala). Trato de disfrutar y congratularme con cada uno de mis aciertos (personales y profesionales). En todos tuve creatividad, constancia, determinación y cierto grado de desfachatez. A pesar de ello, reconocer y agradecer lo afortunado que fui en todos, me motiva a tratar de ser mejor a futuro.

Aceptar que la suerte existe no fomenta la mediocridad, sino todo lo contrario. Nos obliga a hacer todo lo que esté en nuestras manos por tratar de dejarle poco campo de maniobra para que tenga poca injerencia en nuestros desenlaces. ¿Y si me hago gurú de la motivación?

[1] Años después se filmó otra adaptación de Dune de la mano de David Lynch. Un proyecto totalmente distinto al de Jodorowsky y que resultó ser un tremendo fracaso (a pesar del talento de Lynch). [2] Yo sostengo que se puede encontrar un equilibrio entre la libertad individual y el bien común. Ahí está el ejemplo de la llamada Treintena Gloriosa (1945-1975) en la que países como Suecia, Noruega y Finlandia demostraron que la gente acepta gustosamente la regulación gubernamental cuando no ahoga y permite el libre mercado con un esquema fiscal progresivo para otorgar servicios públicos de alta calidad. Los retos de nuestro próximo presidente @alejandrobasave| @OpinionLSR | @lasillarota

