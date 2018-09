Han pasado ya más de dos meses desde que López Orador ganó la Presidencia de forma contundente. Ganó con más de 10 puntos de los que obtuvo Morena y por primera vez, cuando menos desde que hay procesos democráticos, logró pasar la barrera de más de la mitad de los votos emitidos. Esto le debería de dar la libertad de hacer todo su proyecto de gobierno... libertad que nunca tuvo el PAN en los 12 años que estuvo al frente del Ejecutivo y el PRI, desde la intermedia de Zedillo tampoco.

Todo el poder

Sin embargo, esto no parece ayudar a López Obrador, sino que lo acaba afectando. Para lograr mayoría en Congreso, Morena se valió de estrategias bastante cuestionables y ahora, ya con todo el poder y con toda responsabilidad en sus manos, parece que no es suficiente y las declaraciones y proyectos cambian rápidamente.

· El gasolinazo que tanto atacaron... parece que no se podrá cambiar esta realidad. Sin embargo, no es muy difícil; no se puede fijar el precio de la gasolina ni se debe de subsidiar... esos son precios que se acaban pagando, sin embargo, la propuesta con mayor viabilidad que es reducir el IEPS tampoco parece gustarles. Eso le quitaría recursos al gobierno y parece que los necesitan.

· Los nombramientos que se han hecho en muchos lugares parece que no son, del todo, del agrado de la gente que apoyó a Morena y en muchos casos han preferido guardar silencio... Durazo ha sido priista y panista (aunque lo niegue fue incluso presidente el PAN en Durango), los parientes y familiares de allegados, el nombramiento de la CFE que es la representación de todo lo podrido del viejo sistema y muchos otros.

· El aeropuerto pasó de ser un debate de ideas y proyectos a un tema de una consulta medio apócrifa y medio absurda.

· También el cambio de opinión sobre la situación del país es muy sospechosa... cómo pasó un día de ser un país con finanzas sanas a un país en bancarrota... ahora, el tema de la bancarrota es un poco más congruente con lo que llevaba 18 años diciendo, sin embargo, al ganar aseguró que era un país en buen estado económico.

· Por otro lado, la visión sobre los cambios y las reformas del sexenio que termina se ha ido matizando... con excepción de la educativa, que es un tema profundo que ya abarqué en este espacio, parece que el país está mucho mejor de lo que describía.

AMLO Presidente

También es importante enfatizar que las respuestas que ha dado el Presidente Electo a preguntas incómodas no hablan de un hombre de Estado, sino de un niño caprichoso.

No está mal tener dudas y quizás reconocer de antemano que mucho de lo que dijo en campaña fueron mentiras, pero también es un ejercicio de honestidad en la gente que votó por él ir haciendo un recuento de por qué votó por él... si fue un rechazo a lo que había y se optó por la opción que representaba un cambio más radical, o si alguna de esas promesas, que hoy parece no se podrán cumplir, fue lo que detonó su voto y es justo empezar un camino de desencanto, incluso antes de iniciar su gestión.

