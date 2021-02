Sin Margarita en la contienda presidencial

Muchos análisis pueden hacerse en torno a las razones de la renuncia de la primera candidatura independiente, ya que la otra es ilegal, la de Margarita Zavala, a la Presidencia del país. Sin embargo, hay uno sobre el que vale la pena reflexionar y que tiene que ver con el diseño de nuestro sistema electoral y de partidos políticos: las candidaturas independientes.

La decisión de Margarita Zavala de renunciar a sus aspiraciones presidenciales, debe ser una de las determinaciones más duras que ha tomado. El análisis objetivo del escenario electoral y las posibilidades reales de triunfo que la llevaran a poner en marcha el proyecto que durante más de tres años abanderó, fueron dos de los detonantes de esta decisión.

La candidatura de Margarita Zavala estaba hecha para abanderar al Partido Acción Nacional en la lucha por la Presidencia de México. El mapa electoral era otro y hace tres años nadie imaginaba que la competencia por presidir nuestro país estaría en manos de tres coaliciones y dos candidaturas independientes.

Acoplarse a las condiciones de esta campaña electoral constituía un reto muy complejo desde una candidatura independiente.

Las candidaturas independientes, aunque la Corte diga lo contrario, no compiten en condiciones de equidad con las candidaturas de los partidos políticos. No cuentan con los mismos recursos, con la misma estructura, los mismos espacios en radio y televisión y se les pretendía aplicar los mismos los límites de financiamiento que la Constitución prevé para los partidos políticos, hasta que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, determinó en una sentencia que los límites constitucionales para el financiamiento privado que pueden recibir los partidos políticos, no resulta aplicable a las candidaturas independientes, ya que la prevalencia de los recursos públicos sobre los de origen privado, no permiten a las candidaturas independientes contender por ningún cargo de elección popular contra las candidaturas postuladas por partidos políticos y coaliciones en condiciones de equidad.

El límite del financiamiento privado, en dinero o en especie para las candidaturas independientes, es la diferencia entre lo que reciben de financiamiento público para sus campañas y el tope de gastos para cada elección.

A la urgente reforma electoral que se avecina, se suma el tema de las candidaturas independientes como uno de los muchos que necesita revisarse minuciosamente. Por otra parte, deben reformarse diversas leyes, por ejemplo la Ley Orgánica del Congreso de la Unión y los reglamentos de las Cámaras para incorporar los derechos y obligaciones de las diputaciones y senadurías independientes y que sus prerrogativas no estén al arbitrio de los partidos que conforman las mesas directivas de ambos órganos.

Además, Margarita Zavala se enfrentó al machismo lacerante de nuestra sociedad. A Margarita se le imputaron y cuestionaron todas las decisiones de su marido cuando ocupaba la Presidencia del país. Las preguntas debe responderlas él, no ella, él era el que ocupaba el Poder Ejecutivo del Estado. Sigo sin ver que a los candidatos les pregunten por la opinión de la esposa o por las determinaciones que ellas hayan tomado en cualquier ámbito de su vida. A Margarita siempre la interrogaron, hasta el día en que anunció su renuncia, sobre la opinión de su marido o si él le había dicho que renunciara. Penosa muestra de “periodismo” que el conductor de un programa pregunte eso a una mujer, a una candidata, varias veces en el transcurso de una entrevista. ¡De vergüenza el papel de este señor y una verdadera lástima que ese sea el nivel de personajes al frente de importantes espacios en medios de comunicación en nuestro país!

En México, cuando una persona renuncia a una candidatura, no declina por nadie. El sistema electoral mexicano no prevé una figura como esta ni ninguna que se le parezca. No se declina por nadie. Los votos que cada candidatura obtiene se le computan a esa candidatura y en su caso al partido o coalición que la postule y a nadie más. No nos dejemos engañar por las ocurrencias que leemos o escuchamos en los medios de comunicación y redes sociales.

Margarita Zavala se retiró de la contienda presidencial pero su candidatura estará en la boleta para votar por la Presidencia, porque las boletas ya se están imprimiendo y la ley establece que una vez impresas, no se realizará ningún cambio aunque cambie alguna de las candidaturas que aparecen en la boleta impresa.

