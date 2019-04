Sin consenso posible

La Cámara de Diputados fue detenida cuatro sesiones por la CNTE, realidad que no se había visto desde la Revolución, exactamente 1911. Se rompieron leyes y se rompió la dinámica del Poder Legislativo y no existe solución posible porque no es un problema entre partidos ni un problema de visión de la reforma educativa; es un problema interno de Morena.

La reforma educativa quedó congelada; la única reforma del sexenio que se hizo auténticamente en Parlamento Abierto y en donde todos los partidos están de acuerdo. Andrés Manuel ordenó que no se instaurara una sede alterna y dijo que no se reprimiría a nadie pero si no es él quien ordene a sus huestes nadie lo puede hacer... y parece que tampoco ha podido él... y no está de más recordar que la pura declaración del presidente de la República sobre qué debe o qué no debe hacer el Congreso demuestra su carácter autoritario y la falta de respeto a la autonomía de los poderes.

Qué está pasando realmente con la reforma educativa:

· La reforma se construyó de la mejor manera, con las mejores prácticas y con los mejores cambios posibles.

· Están a favor de la reforma todos los partidos políticos grandes, la inmensa mayoría de los maestros y hasta el Poder Ejecutivo.

· Quienes están en contra de la reforma son los de la CNTE que en realidad son una muy pequeña sección del universo de los maestros.... Pero apoyaron abiertamente a López Obrador.

· López Obrador se comprometió a abrogar la reforma de Peña y por eso lo apoyó la CNTE... quizás no esperaba ganar, quizás pensó en realidad que se debía abrogar y ya se dio cuenta del nivel de tontería que es darle las plazas del Sistema Educativo a la CNTE o quizás tuvo que elegir a quién cumplirle y a quién no, porque era imposible cumplirle a todos...

· Se congeló la reforma en la Cámara de Diputados para poder sesionar y no seguir rompiendo leyes.

Es curioso que la política, que por excelencia se hace con la suma de consensos pueda ser detenida por los problemas internos de un partido político y prefieran claudicar a la suma y a la mejora educativa.

Cuando un dirigente no puede hablar por su partido no es un dirigente, es solamente un gerente de marca y hoy estamos viendo el inicio del desmoronamiento de Morena porque aunque tienen la presidencia de la República no tienen a una sola persona que los pueda dirigir y los pueda hacer dejar la lucha violenta... o bien les pueda cumplir los compromisos adquiridos.

La reelección a la Constitución

