Simulación y no justicia, las declaraciones del ministro presidente de la SCJN

La semana pasada, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, reveló que, en su momento, fue presionado por el entonces presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, a través de su secretario de Gobernación, Fernando Gómez-Mont, "para proteger a los altos funcionarios públicos" involucrados en la tragedia de la Guardería ABC.

Sus declaraciones ocurren en el contexto del deterioro de la imagen del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, luego de las revelaciones periodísticas que exhiben conflictos de interés, en los que estarían involucrados dos de sus hijos: José Ramón —en el caso Pemex-Baker Hughes— y Andrés Manuel, en el asunto Rocío Chocolate-Sembrando Vida.

El ministro Zaldívar sabe que sus dichos no tendrán ninguna consecuencia jurídica y que sólo servirán para desviar la atención pública de los temas que le han provocado molestia a López Obrador, al grado de exhibir ilegalmente los supuestos ingresos del periodista Carlos Loret de Mola, que el mismo presidente reconoció como inexactos.

Nada dice el ministro Zaldívar de las presiones de que fue objeto la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por parte del ex consejero jurídico de la Presidencia de la República, Julio Scherer Ibarra, para mantener en secreto los contratos de adquisición de vacunas contra la covid-19, por motivos de "seguridad nacional". Temas sobre los cuales el máximo órgano jurisdiccional no se ha pronunciado, a pesar de su relevancia, pues la divulgación de sus contenidos permitiría conocer los detalles de las negociaciones realizadas por el gobierno mexicano, en la adquisición de los inóculos.

La Consejería Jurídica de Presidencia de la República ha promovido al menos 27 recursos contra las resoluciones del Instituto Nacional de Transparencia, muchas de las cuales se refieren a los contratos de adquisición de vacunas contra la Covid-19.

En agosto de 2021, Scherer Ibarra habría de promover uno de dichos recursos de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en contra de la resolución emitida por el Instituto Nacional de Transparencia, en el expediente RRA 7518/21, en la que el órgano garante se habría de manifestar a favor de publicitar la información solicitada por un particular.

El ministro presidente tampoco dice nada respecto de la violación del secreto fiscal, por parte de Andrés Manuel López Obrador, o contra los atentados a la libertad de expresión que se producen un día sí y otro también, desde Palacio Nacional.

Pronunciarse de modo personal sobre uno de los temas más dolorosos de la historia reciente de México, no abona a la justicia, ni siquiera a la cabal comprensión del hecho, pues en todo caso, debiera promover la difusión de todas las actuaciones y, de paso, exhibir las pruebas de sus dichos, si acaso las tiene.

Por otra parte, si el gobierno de Andrés Manuel López Obrador quisiera proceder penalmente en contra de Felipe Calderón Hinojosa, tendría en las masacres de San Fernando, Tamaulipas, una de las mejores alternativas para probar la responsabilidad penal por omisión, por parte del expresidente, en un delito que no prescribe.

En ese ámbito, el Centro Nacional de Inteligencia —que sustituyó al Centro de Investigación y Seguridad Nacional— ha declarado la "no localización" de los informes que en su momento generó el Cisen, en relación con las masacres de migrantes, ocurridas en San Fernando, a pesar de tratarse de un asunto de seguridad nacional, pues involucra a la delincuencia organizada en los hechos delictivos que pudieron evitarse, en razón de los antecedentes de desaparición de personas que se habían suscitado con antelación en las carreteras de ese estado.

Con ello, el Centro Nacional de Inteligencia —creación de Andrés Manuel López Obrador— oculta la información que, por sus características, debería ser pública, por mandato del artículo 5o de la Ley General de Transparencia, que expresamente señala que la información relacionada con violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad, "no podrá clasificarse como reservada".

Para evitar la discusión en torno de la reserva, la Comisión Nacional de Seguridad simplemente se decanta por su "no localización". No debe olvidarse, que Andrés Manuel López Obrador se comprometió desde febrero de 2019, a "abrir y desclasificar" los archivos del Cisen, lo que no ha ocurrido, ni ocurrirá.

La renuencia del Centro Nacional de Inteligencia a divulgar la información que en su momento generó el Cisen y entregó al expresidente Felipe Calderón, sobre las masacres de San Fernando, tienen la clara intención de proteger al expresidente panista.

Por su parte, los señalamientos del ministro Zaldívar, sólo tienen como objetivo el desviar la atención pública hacia el "villano" favorito del obradorismo, al tiempo que envía al titular del Ejecutivo señales de su propia sumisión. En sentido alguno pretende procurar justicia, como correspondería al máximo órgano jurisdiccional del Estado mexicano. Actos de simulación a los que no debería prestarse el ministro presidente, si su lógica fuera el fortalecer la división de poderes.

