Simone de Beauvoir y Claude Lanzmann

Mi amor, yo no sabía que el amor podía ser así. A Sartre, lo amé, cierto, pero sin verdadera reciprocidad; y sin que nuestros cuerpos hayan estado para nada. Algren, me conmovió que me amara y yo también lo amé mucho, pero sobre todo a través del amor que él sentía por mí, sin verdadera intimidad y sin jamás haberle ofrecido mi interior. Sí, mi querido niño, tú eres mi primer amor absoluto, ese que una sólo conoce una vez o jamás. Este impulso, mi amor de todo de mí hacia todo de ti: te adoro, cuerpo y alma, con todo mi cuerpo y con toda mi alma. Y cada vez que hay algo nuevo en ti, es una nueva adoración. Mi pequeño, mi pequeño, no estés triste. Tú eres mi destino, mi eternidad, mi vida, mi alegría, la sal y la luz de la tierra. Me arrojo en tus brzos y permanezco allí sin fin. Soy tu mujer para siempre