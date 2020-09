Sigo defendiendo al INE

Para el XX aniversario luctuoso de Carlos Castillo Peraza...

Hace unos días el rechazo del INE a otorgarle registro como partido político al movimiento que encabezan Margarita Zavala y Felipe Calderón generó un debate público bastante estridente, ya que uno de los debatientes es el presidente López Obrador, y otro el expresidente Calderón, personas que se guardan agravios cuando menos desde mediados de los 90, que ambos eran presidentes de sus partidos (de entonces).

Nada abona a la democracia un debate que, dentro del mundo político en el que habita, debería ser lo más técnico posible y lejos de las razones, tanto los querientes como los malquerientes de los Calderón, han generado una burbuja comunicativa que a su vez debe estar presionando al Tribunal que tendrá la última palabra. En este debate, a excepción del INE, todos están mal; explico mi afirmación:

· El actual INE es la autoridad con mayor legitimidad que existe en el país. Obtuvo prácticamente más del 90% de los votos en la Cámara y no está impugnada... (los anteriores los votó en contra y los impugnó AMLO y los partidos en los que estuvo).

· La decisión de no darle registro a México Libre no fue dividida, fue claramente votada y sustentada en razones técnicas, la mayoría por desconocimiento de un porcentaje del origen del financiamiento... al pasar de los años he ido conociendo a varios de los consejeros que votaron en contra, y me consta que no están dentro de la dinámica AMLO/FCH, y no creo que les importe mucho. Con Ciro Murayama compartí mesas de debate en un noticiero del IMER, y responde a argumentos técnicos, no ideológicos; Carla Humphrey escribe en este mismo portal, y quien la haya leído y la conozca sabrá que es una persona muy racional; lo mismo opino de Adriana Favela y Lorenzo Córdova, que han hecho una gran labor. A los demás no tengo el gusto de conocerlos.

· El ataque de Felipe Calderón a la integridad de Lorenzo Córdova era innecesario, y más con la saña que lo hizo. Sería interesante analizar quienes somos, y quienes no somos "dignos" hijos de nuestros padres... pero sin tanto hígado de por medio.

· Felipe Calderón y Margarita Zavala están en todo su derecho de acudir al Tribunal, y aunque evidentemente se sienten agraviados y atropellados en sus derechos y por eso acudirán, el Tribunal no tiene la misma legitimidad de origen, y ahí sí será una decisión política.

· La opinión del presidente López Obrador también era innecesaria. Sus rencores personales debería guardarlos para su vida personal... lo que acaba pareciendo es que Calderón tiene razón y el presidente presionó para que no le dieran su registro... ¿En serio? de algún modo, en esa extraña relación AMLO-FCH ahora la víctima va a ser Calderón ¿?¿?

· Quien sepa, sabrá bien que irónicamente el presidente López Obrador tiene mucho más medios para operar en el Tribunal que en el INE... o sea que sacarlo del INE es politizarlo más.

· También la explosión de Calderón en contra de los panistas que invitaron a los integrantes de México Libre a sus filas era innecesaria... en su coraje les llamó buitres... lo cual dice dos cosas: la primera es que México Libre está muerto y lo reconoce su líder, y la segunda es ese sentimiento de posesión de la gente... si se van a hacer números sería interesante sumar cuántos de los afiliados a México Libre antes fueron panistas. Al final da igual su opinión o la de quien los invite a otro partido... quien quiera participar lo hará y encontrará su trinchera.

Más allá de lo que pase en lo porvenir creo que México no necesita nuevos partidos políticos, y menos partidos que respondan a caprichos personales, como lo es Morena o como lo hubiera sido México Libre. No es tiempo de pulverizar el voto de la oposición, ahí está el ejemplo de Venezuela; y el argumento que esbozó Margarita Zavala en donde afirma que les negaron el registro porque se están convirtiendo en la única oposición de México, es absurdo...

Nadie niega que Calderón es una voz muy fuerte por ser expresidente, y uno que particularmente entregó buenos resultados, pero la fuerza de la oposición no está en un vocero con mucha fuerza... La fuerza de la oposición está en el Congreso de la Unión, en cada uno de los estados que no gobierna Morena, en los empresarios y sus cámaras que cada vez alzan más la voz, en los cientos de municipios en donde se gobierna bien y la gente refrendará su voto por el PAN, el PRD o cualquier otra fuerza ajena a Morena, en los movimientos sociales que defienden causas válidas...

El mundo ya cambió y los líderes como López Obrador o Calderón están en el ocaso de sus formas. Hoy vemos los últimos manotazos en la mesa de personas que siguen pensando que lo debe de decir todo una sola persona (y que deben ser ellos), pero ya no es así en casi ningún lado. Ojalá se respete a la autoridad colegiada que representa el INE y se deje de pensar que todo lo que pasa es en contra o a favor de "alguien"... de los pocos lugares donde cabe ese criterio es en el INE, y creo que lo defendieron con valor.

