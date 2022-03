Sí hay solución a la violencia

La violencia, en general, consiste en el ejercicio de la fuerza para obtener un fin, sea un objeto, un servicio o dominar a una persona. Nadie, sin embargo, teoriza la violencia cuando la ejerce. Simplemente es un impulso que, comúnmente, lesiona a una o más personas, de forma física o psicológica.

México es una sociedad violenta. En 2004, alcanzó un piso de 9,329 asesinatos en un año, equivalentes a 8.8 homicidios intencionales por cada 100 mil habitantes. En 2020 la cifra casi se cuadruplica, 36,773 homicidios. Pero la violencia no está sólo de forma física. En realidad tenemos malos hábitos arraigados: gritos, reclamos, manoteos, acoso, violencia psicológica.

Los recientes acontecimientos en el Estadio de La Corregidora de Querétaro son el espejo de una sociedad violenta, así los acontecimientos hayan comenzado con "mercenarios". A pesar de lo doloroso, de las imágenes impactantes, los hechos son tan creíbles, como la ejecución de 17 personas en un funeral. Ya la violencia en México no sorprende, sólo asusta.

En una ocasión tuve un incidente de tránsito. El otro conductor se bajó a pelear conmigo, pero como me negué a liarme a golpes, optó por arrancar los espejos de mi auto. Podría considerar el hecho como aislado, pero nadie necesita manejar mal para tener anécdotas similares. Lo mismo podemos decir de los vecinos, tal vez tengamos buenos o malos, pero las anécdotas de quienes hacen la vida difícil en un condominio son cada vez más frecuentes.

Pleitos en comercios, en la calle, en el transporte público. La violencia nos inunda en todas sus formas. La asumimos como dada, como si no pudiéramos hacer absolutamente nada para contenerla o para cambiar el rumbo de nuestra sociedad. La realidad es distinta, en México podríamos y deberíamos contar con políticas públicas contra la violencia.

Esto exige, por lo menos, las siguientes acciones, según María José Díaz-Aguado, catedrática de la Universidad Complutense de Madrid:

Uno. Luchar contra la exclusión y las diferencias sociales.

Dos. Adaptar la educación.

Tres. Prevenir la violencia reactiva: hay tensión, hay explosión.

Cuatro. Hablar sobre la violencia y cómo resolverla.

Cinco. Prevenir la violencia a través de la disciplina, es decir, debe haber consecuencias.

Seis. Combatir el sexismo.

Siete. Insertar el rechazo a la violencia en el respeto a los derechos humanos.

Ocho. Hacer campañas contra la violencia en medios de comunicación.

Nueve. Mejorar procedimientos de democracia participativa, incentivando la colaboración entre escuela, familia y sociedad.

Diez. Superar el "curriculum oculto", es decir, la obediencia incondicional al maestro.

Once. Prevenir la violencia a partir de la investigación - acción, para la atención de adolescentes.

A estos puntos añadiría algunos más en relación con la experimentación (probar acciones contra la violencia y medir sus impactos), la transformación de espacios donde más se presente este fenómeno y la reconstrucción de la relación entre gobernantes y gobernados. En este último punto, en específico, me refiero a que el Estado sea metódico en la instrumentación de políticas (en contraposición a la improvisación y la imposición de lo improvisado), pero a la vez que recupere la capacidad de actuar en lo que sí haya seguido procesos, sin que ello signifique represión.

Es decir, necesitamos un Estado con capacidad de acción, que no negocie los detalles, pero que a la vez sea capaz de entender que hay ciertos momentos y mecanismos para dialogar las políticas públicas, antes de una instrumentación firme y efectiva.

Sin política pública contra la violencia no habrá transformación. Es un error creer que basta con más vigilancia en los estadios para erradicar la violencia. Hay una construcción social de la misma y no la hay para la paz, así que seguiremos reproduciendo los patrones de violencia mientras no haya una acción profunda, respaldada por una política pública.

