Sheinbaum habla con Borja y Zoé

Quien no deja de sorprendernos es el "famoso" doctor Víctor Hugo Borja, y lamentablemente no para bien. Sí, es él el mismo doctor que hace un par de meses en plena conferencia de prensa olvidó los síntomas que causaba el covid. O quien, el día 16 de abril, convocó al personal médico "administrativo" del IMSS para que acudieran de manera urgente a una capacitación al día siguiente, pues eran requeridos para asistir a "supervisar" hospitales covid. Sin entender por qué y sin atender a ninguna lógica, ya que ese tema le atañe al personal de atención médica del área del Dr. Peña Viveros, NO al de Administración. El horror de dicha "ocurrencia" fue el fallecimiento del Dr. Roberto Ruiz, QEPD, ginecólogo de quien todo el mundo me dice: no sólo era una eminencia, sino un ser humano espectacular y quien estaba a punto de jubilarse, por lo que nunca debieron exponerlo, ya que era población vulnerable. Fue tan buen ginecólogo que, bajo su coordinación, la muerte materna disminuyó como nunca.

Además, el doctor Borja, a partir de octubre, obligó a todo el personal del IMSS de manera precipitada a dejar el esquema de "home office", aduciendo que no tenía la certeza de que la gente que se quedaba en casa bajo este esquema estuviera realmente trabajando, ¡así como lo están leyendo! Pero sus ocurrencias siguen sin tener límite alguno, pues mientras Claudia Sheinbaum ha publicado el manual para enfrentar el Covid, en el que claramente se lee que toda actividad considerada como no esencial debe regresar al HOME OFFICE, Borja es uno de los pocos directores del IMSS que NO sigue esas instrucciones. Ah, seguro se defenderá diciendo que ya presentó un manual de "Medidas Preventivas Frente al Covid", y que en dicho manual se habla del "Home Office" e incluso se dan recomendaciones para los que hacen trabajo en casa, pero bien dicen, candil de la calle y oscuridad de la casa, porque manuales van y recomendaciones vienen, mientras que Borja sigue defendiendo su postura en contra de este esquema de trabajo, y su personal sigue enfermando y algunos lamentablemente muriendo. ¿Zoé, qué onda?

Doble moral...

Algo que llama la atención es –si supuestamente hubo un delito de corrupción entre AHMSA y Pemex (Emilio Lozoya)– por qué Alonso Ancira es forzado a vender sus acciones y NO Xavier Autrey. Hay que recordar que Arturo Henríquez Autrey era el segundo de a bordo de Lozoya, sólo por detrás de Froylán Gracia. Además, es sobrino de Xavier Autrey y era director de Procura de Pemex y también responsable directo de PMI; según la información publicada por Reuters, una empresa de PMI fue el vehículo para la compra de Agronitrogenados. Aparentemente Arturo Henríquez y Froylán Gracia tienen abierta una investigación por la UIF de Santiago Nieto. Ojalá en la 4T nos expliquen y nos den claridad en el tema de la venta.

La columna de Lourdes Mendoza Peñaloza se publicó originalmente en El Financiero, reproducida aquí con autorización de la autora.

* Lourdes Mendoza Peñaloza es una periodista mexicana especializada en finanzas, política y sociales, con más de 20 años de experiencia en medios electrónicos, impresos, radio y televisión.







