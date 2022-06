Sheinbaum, ¿dónde quedó el dinero de la policía de la CDMX?

"Imagina llegar al día de tu jubilación y que el dinero que aportaste durante toda tu vida laboral como policía te lo nieguen, que aunque por ley te corresponde recibir el pago de tu pensión, pasen meses e incluso años sin que recibas ni un solo peso, porque a la Caja de Previsión de la Policía Preventiva (Caprepol) de la Ciudad de México no le da la gana cumplir con su deber y prefiere dejar a su suerte a miles de pensionados", relata mi entrevistado.

Pero qué tal el jueves pasado que la regenta estaba feliz como lombriz, tras ver cómo su policía, comandada por el secretario Omar García Harfuch, con un gran operativo y limpiamente, logró retirar al mismo tiempo todos los bloqueos de los transportistas que estaban estrangulando a la CDMX.

Lo que ustedes No saben es que...

Desde hace dos años la falta de cumplimiento y desempeño de la Caprepol ha afectado tanto administrativa como financieramente a cerca de 40 mil elementos en activo, 35 mil pensionados, así como a las viudas de expolicías, a quienes dejaron sin pensiones, préstamos de tipo hipotecarios, especiales y a corto plazo, entre otras prestaciones.

Tras ver la nota que había publicado en este mismo medio sobre el tema, me buscó el Frente Unido por la Defensa de Caprepol, quien denunció que el robo que se está cometiendo desde la caja asciende a cerca de 20 mil millones de pesos. ¿Dónde está ese dinero que proviene de aportaciones de la Policía Bancaria, la Policía Preventiva y de los Bomberos? Sí, leyó bien, 20 mil millones de pesos.

"Esta caja, durante los treinta y tantos años de servicio que estuvimos funcionó bastante bien, tenía una serie de prestaciones que ya no se tienen", explicó.

También se han visto afectadas las viudas e hijos de los policías que fallecieron y que ya llevan más de un año sin poder cobrar el pago de pensión.

El dinero robado NO sale del PRESUPUESTO...

"Durante todo ese tiempo de vida laboral, compañeros cotizaron; la pensión no nos la dan del presupuesto que se forma con el impuesto de todos los ciudadanos, nos la dan con el fondo que generamos nosotros. Ahí debe estar el dinero", señaló.

Sin embargo, la gota que derramó el vaso fue que los préstamos a corto plazo (que también afecta a elementos en activo) que se contemplan en la ley y el reglamento de la caja, de un día para otro pasaron a sorteo debido a la "alta demanda".

"Ahora te dan un boleto para participar en el sorteo; si salgo premiado me dan el préstamo, si no salgo premiado no me lo dan, aunque de acuerdo con la ley tengo derecho a éste", indicó.

A partir de que directivos decidieron dejar al azar las prestaciones de los policías, comenzaron a crecer las movilizaciones por la vía legal a través de amparos e, incluso, los pensionados han formado distintos grupos para hacerle frente a la indiferencia de las autoridades.

Sin ganas de auditar

El mal funcionamiento de la caja es un secreto a voces: tan sólo durante la legislatura pasada en el Congreso de la Ciudad de México se solicitó, mediante un punto de acuerdo, que se llevara a cabo una auditoría para revisar su cumplimiento y desempeño, la cual hasta la fecha no se ha hecho.

"Solicitamos a la actual legislatura, que preside Héctor Díaz Polanco, retomar el punto de acuerdo que dejó la anterior legislatura. Ya hicimos el documento legal, lo entregamos al Congreso, pero nos encontramos con la novedad de que todas las comisiones tienen meses que no sesionan y sí cobran", acusó.

Incluso, ya se cumplieron los 60 días que una autoridad tiene para responder cualquier petición, por lo que el siguiente paso es buscar que, mediante un amparo, se retome la solicitud y se lleve a cabo la auditoría a la Caja de Ahorros.

"Simplemente de las puras aportaciones de los compañeros que todavía están en activo al año son 170 millones de pesos los que se cotizan", detalló.

En este sentido, la cifra multimillonaria por los 35 mil pensionados de la Policía Preventiva que cotizaron durante 30 años debería estar en la caja y con ello se les tendría que pagar. A esto habría que sumarle las aportaciones de la Policía Bancaria y de los Bomberos. Nuevamente: ¿dónde está el dinero?".

"No queremos que nos incrementen las pensiones o más prestaciones, lo único que se solicita es el cumplimiento exacto del reglamento y que las cosas vuelvan al estado que guardaban hace dos años", añadió.

Lo cierto es que desde 2020 nadie les rinde cuentas, ni la Auditoría Superior de la Ciudad de México, ni la máxima autoridad de la caja, que es la regenta de Gobierno, Claudia Sheinbaum, quieren intervenir. De la misma manera le piden ayuda a los diputados de la UNACDMX (PAN-PRI-PRD).

El Frente Unido por la Defensa de Caprepol ya ha agotado todos los medios legales y conductos posibles, pero como bien afirman, para las autoridades los expolicías: "Somos invisibles, para ellos somos invisibles".

Por no dejar

Si Sheinbaum quiere ser una corcholata real en 2024, y no sólo la niña de los ojos de ya saben quién, deberá reconsiderar sus acciones, como perseguir a las mujeres y ser cero empática con nosotras, como atacar a los alcaldes de la oposición, respetar las reglas electorales o dejar a su suerte a los polis en activo y jubilados, entre muchas otras más.

Así pues, es imperativo saber ¿dónde quedaron los 20 mil millones de pesos?, pues no queremos pensar en que se convirtió en un cochinito para su campaña, ¿o sí?

La columna de Lourdes Mendoza Peñaloza se publicó originalmente en El Financiero, reproducida aquí con autorización de la autora.

Lourdes Mendoza Peñaloza es una periodista mexicana especializada en finanzas, política y sociales, con más de 20 años de experiencia en medios electrónicos, impresos, radio y televisión.

