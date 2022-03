Sheinbaum, Batres y su fracaso por minimizar el 8M

Las marchas del 8M de este 2022 volvieron a mostrar el tamaño de la indignación de las mujeres ante la soberbia, la falta de empatía, la inacción y la incompetencia de los gobiernos de Morena para resolver los problemas de violencia que ellas sufren todos los días.

Y, sin embargo, ante la incuestionable evidencia de los hechos, López Obrador y Sheinbaum volvieron a esmerarse para tratar de denostar, minimizar y ridiculizar la legitimidad, los propósitos y los alcances del movimiento feminista. Pero como en todas las ocasiones anteriores, fracasaron estrepitosamente.

Me ahorraré por ahora los sinsentidos proclamados desde Palacio Nacional para comentar sobre los malogrados intentos realizados por Sheinbaum y Batres para invisibilizar la marcha de la Ciudad de México, en particular en lo que se refiere a la estimación del número de participantes. Sus irresponsables intentos por infligir miedo al denunciar desde la víspera que se esperaba una marcha extremadamente violenta, en la que saldrían a relucir hachas, cuchillos y cohetones, merecen atención aparte.

Como suele suceder cada vez que hay una manifestación pública en las calles de la ciudad, el gobierno local publica sus estimaciones sobre el número de participantes. El método de cálculo utilizado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana es una caja negra, que como he comentado en otras ocasiones, oculta un misterioso protocolo que ha dado muchas sorpresas. Cuando la manifestación es organizada por los gobiernos de Morena para rendirle pleitesías a López Obrador, las cifras suben de manera sorprendente. Cuando la ciudadanía se moviliza para reclamar la discriminación de las políticas públicas y los malos resultados, las cifras caen estrepitosamente.

La marcha del 8M de 2020, realizada justo antes del inicio de los confinamientos provocados por la pandemia, es un buen ejemplo. En esa ocasión el dato "oficial" del número de mujeres participantes en la marcha en la Ciudad de México, fue de 80,000 asistentes. La evidentísima diferencia con lo observado durante la marcha me motivó a realizar mis propias estimaciones con una metodología que resumo de manera simplificada en los puntos siguientes:

1. Las variables usadas para estimar el número de asistentes fueron el área total compactada de participantes y la densidad promedio de mujeres por metro cuadrado.

2. El área total compactada es igual a la suma de todas las áreas ocupadas por las columnas de participantes en la marcha, una vez que las áreas llegan a tener una densidad promedio de cuatro mujeres por metro cuadrado. Las áreas incluyeron en esa ocasión a las vialidades recorridas por las columnas, así como las áreas abiertas, que en aquella ocasión fueron la del cruce de las avenidas Juárez y Reforma, y la explanada de la Plaza de la República (del Monumento a la Revolución).

3. Las áreas consideradas para obtener el área total compactada se basaron en las imágenes con vista de pájaro publicadas en los medios y las redes sociales, y en mis observaciones personales in situ el día de la marcha.

4. La determinación precisa de las áreas que forman el área total no puede ser exacta porque siempre hubo flujos de mujeres que se incorporaban o se salían de la marcha en diferentes puntos y tiempos. Sin embargo, según estuve observando la suma algebraica de estos flujos nunca fue tan grande como para alterar el rango de magnitud de la columna principal y sus ramificaciones. Para considerar este tipo de incertidumbres, calculé dos escenarios distintos con la misma densidad promedio, pero con diferente área total compactada.

Bajo estos supuestos, el área total compactada de participantes oscilaba entre los 100,000 y los 120,000 metros cuadrados, que multiplicada por la densidad promedio de 4 mujeres por metro cuadrado dio un rango que va de las 400,000 a las 480,000 participantes. Es decir, había que multiplicar las cifras oficiales por un factor de alrededor de 5.5 para tener una mejor idea del número real de mujeres participantes en la marcha del 8M de 2020.

Dicho sea de paso, ese factor de 5.5 me recuerda el factor de alrededor de 3 por el que hay que multiplicar las cifras oficiales para conocer el número real de muertes provocadas por la pandemia en México, y que ya rebasa las 700 mil. Lo interesante es que en cada gobierno y en cada sector se va consolidando un factor de ajuste que relaciona a las cifras oficiales con la realidad.

Hasta el momento de escribir esta columna no he tenido acceso a los videos de vista de pájaro que me permitan actualizar los cálculos del número de participantes en la marcha de este 2022, pero si nos atenemos a que el factor que relaciona a las estimaciones de Sheinbaum y Batres con la realidad no ha cambiado mucho del 2020 para acá, entonces estaríamos hablando nuevamente de alrededor de 400 mil participantes en la marcha de esta semana. Nada que ver, por supuesto, con las 75,000 de la cifra oficial.

Lamentablemente los medios en México siguen tomando a las cifras oficiales como referente, pero ese es otro tema que da mucho de qué hablar.

