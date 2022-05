Ser mujer y vulnerable en México

El reciente caso de la joven Debanhi Escobar, desaparecida y encontrada sin vida días después en una cisterna en el estado de Nuevo León, vuelve a poner el dedo en la llaga de una herida abierta en nuestro país: el feminicidio, la más cruda expresión de la violencia en contra de las mujeres, por el sólo hecho de serlo.

En una espiral que se va volviendo dolorosamente conocida, englobamos el todo sin mirar las partes. Y sin esa perspectiva analítica que identifique las distintas violencias y opresiones en que las mujeres vivimos, la demanda de "ni una más" termina por invisibilizar aspectos estructurales del problema.

Hay varios de esos elementos a analizar para que la exigencia de que "nos tocan a todas" realmente tenga sentido. Algunos competen a las autoridades, otros a los medios y a la sociedad misma, que no reconoce que ese "todas" no puede resumirse en generalizaciones.

El horror actual en el que vivimos se adormece durante temporadas –cada vez más cortas, por cierto– para resurgir con fuerza cada que un caso, como sucedió con el de Debanhi, se hace viral. Este ciclo amenaza con repetirse con tanta frecuencia, que ha terminado por convertirse en una secuencia conocida, esperada y lamentablemente normalizada.

Con ello, las autoridades han aprendido a lidiar con el cuestionamiento social acerca de su poca eficiencia en atender y resolver los casos, investigar o acompañar a las víctimas. Al final, aplican un burdo control de daños que consiste, básicamente, en "aguantar" hasta que la cosa se calme, la rabia se desvanezca y esperar al próximo caso que revitaliza el ciclo.

Es una lástima que este perverso ciclo no sirva para mejorar las prácticas institucionales, ni para disminuir las cifras o mejorar la actuación al respecto.

Los medios hacen algo similar, aunque el peligro en este caso es que con el afán de subir la nota y ganar audiencia, no siempre comparten información fidedigna. Muchos medios tampoco se han comprometido a informar con una perspectiva de género, que va mucho más allá de dar la noticia o seguimiento a la misma. La circulación de rumores, imágenes o datos sensibles que revictimizan o entorpecen la investigación es una constante.

En el caso de Debanhi en medios y redes, la atención se desvió hacia las amigas, a cuestionar por qué una chica sola que consume alcohol en una fiesta no se autopercibe como una víctima lógica. Una variante del "ella se lo buscó" que también responsabilizaba a las amigas de la joven. Este misógino mecanismo que conocemos bien, en donde no se responsabiliza al agresor, pero sí a las mujeres de "no saber cuidarse".

En este punto, también es importante decir que precisamente en esa desvalorización del real peligro que enfrentamos las mujeres, reduciéndolo a la responsabilidad de cada una para no exponerse, es que se generalizan otros aspectos que también tendrían que estar sobre la mesa para la discusión y el análisis.

Los números de desapariciones y feminicidios no han hecho más que aumentar de manera sostenida los últimos años. De acuerdo con el Observatorio Nacional de Feminicidio (OCNFOCNF), el promedio nacional es de 10 asesinatos de mujeres al día y se ha mantenido en esa cifra por lo menos, los últimos 3 años.

Sin embargo, mirando más fino y con una perspectiva de género, es claro que esas mujeres no están expuestas de la misma manera, y generalizar en categorizaciones comunes, no ayuda a avanzar en entender las aristas de un asunto multifactorial y complejo.

Fueron feministas afroamericanas y chicanas, como Angela Davis, Audre Lorde y Bell Hooks, quienes comenzaron a hablar de nuevos paradigmas para abordar las diferentes opresiones y violencias que viven las mujeres por cuestiones vinculadas al género, pero también a la etnia y la clase. Fue la feminista Kimberlee Crenshaw, quien nombra a eso como interseccionalidad.

Estas miradas permiten afirmar que, si bien el género es una condicionante para cierto tipo de violencias específicas, como las agresiones sexuales y el feminicidio, los riesgos y la vulnerabilidad se potencian en función de otros factores.

Si bien todas somos susceptibles de sufrir algún tipo de violencia machista, diluir y generalizar, el riesgo termina por invisibilizar a esas mujeres que, por su contexto, son más vulnerables a la agresión, la violencia, el abuso y el feminicidio.

Ese "somos todas" puede funcionar en la sororidad, aunque sería necesario ir más allá en el análisis para identificar y proteger a quienes corren mayores riesgos de engrosar la estadística. Si no lo miramos con perspectiva de género y de manera interseccional, la violencia seguirá su espiral ascendente, con mesetas en que pareciera que ha podido ser contenida, cuando sabemos que eso no es verdad.

La siguiente víctima nos recordará, por tanto, que no estamos mirando en donde realmente está el mayor riesgo y la vulnerabilidad. Para decir "ni una más" hay que empezar por desmontar con lentes violetas de género las distintas maneras en que las mujeres estamos expuestas a las violencias, y de cómo los feminismos, tienen que empezar a desmontar los discursos uniformadores, victimizantes y misóginos que siguen justificando y protegiendo a los agresores y cobrando en los hechos la vida de muchas mujeres todos los días.









*Norma Loeza

Educadora, socióloga, latinoamericanista y cinéfila. Orgullosamente normalista y egresada de la Facultad de Ciencias Políticas sociales de la UNAM. Obtuvo la Medalla Alfonso Caso al mérito universitario en el 2002. Fue becaria en el Instituto Mora. Ha colaborado en la sociedad civil como investigadora y activista, y en el gobierno de la Ciudad de México en temas de derechos humanos análisis de políticas y presupuestos públicos y no discriminación, actualmente es consultora. Escribe de cine, toma fotos y sigue esperando algo más aterrador que el "Exorcista".









