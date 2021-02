Septiembre no es más sísmico

La Ciudad de México es una zona de “certeza sísmica”. Los temblores son fenómenos derivados de la dinámica de la Tierra y continuará temblando, incluso con una magnitud mayor de 8 grados, según reportes del Sistema Sismológico Nacional, SSN de la UNAM. La Ciudad de México es una zona no sólo de “riesgo sísmico”, sino de “certeza sísmica”, escribió el geofísico alemán Cinna Lomnitz, en su ensayo: “El próximo desastre sísmico de la Ciudad de México”. Si bien tres sismos devastadores han ocurrido el 19 de septiembre de 1985, el 7 y 19 de septiembre de 2017, Xyoli Pérez Campos, directora del Servicio Sismológico Nacional, SSN asegura que no es real que el noveno mes del año tiemble más, sino que los sismos pueden presentarse en cualquier momento, y “cualquier predicción sísmica no tiene bases científicas, y por lo tanto es información falsa”, agregan David León Romero, coordinador nacional de Protección Civil, y Hugo Delgado, Director del Instituto de Geofísica de la UNAM.

A pesar de los esfuerzos a nivel mundial para predecir y anticiparnos, no ha habido institución que haya tenido éxito en la predicción confiable de los fenómenos telúricos con el suficiente sustento científico.

En la Ciudad de México, y desde la Comisión para la Reconstrucción, hemos transitado de un esquema de atención de las emergencias, a uno de prevención en materia de protección civil, de un esquema fundamentalmente reactivo hacia uno preventivo: es un cambio de paradigma.

Apostamos por una ciudad más abierta, sostenible y resiliente, para que la población esté preparada y sepa que hacer antes, durante y después de una emergencia sísmica, donde todos tengamos un Plan Familiar para la Prevención de Riesgos.

El gobierno de la Ciudad ha diseñado acciones y programas para mitigar y reducir oportunamente estos riesgos a través del reforzamiento y adecuación de las infraestructuras, mejorando normas, observando su aplicación y sanciones en caso de incumplimiento.

Hemos avanzado en el conocimiento de los fenómenos telúricos, para reducir los daños a las estructuras y edificios, para evitar colapsos y daño estructural de las construcciones.





Un abordaje transversal

Frente a los fenómenos telúricos debe haber una corresponsabilidad entre gobierno y ciudadanos: un abordaje transversal. Prepararnos para hacerles frente y aminorar el impacto que puedan ocasionar en nuestro bienestar, patrimonio y entorno. Un plan de autoprotección es invaluable en momentos difíciles. La prevención es clave para reducir el impacto de las amenazas, para ello contamos, entre otros recursos, con un Atlas de Riesgos de la Ciudad de México.

Es importante detectar y reducir riesgos al interior y exterior de nuestras viviendas, realizar simulacros, identificar los componentes estructurales de nuestros hogares, es primordial que las familias armen un plan, se organicen: la prevención salva vidas.

A dos años del sismo

La agenda conmemorativa por los sismos ocurridos el 19 de septiembre de 2017 y 1985 inició el sábado 14 con una carrera atlética nocturna en Ciudad Universitaria, de 7.1 y 8.2 kilómetros (recordando las magnitudes de los sismos de 2017, y 1985).

El lunes 16, la Coordinación Nacional de Protección Civil participó, por vez primera, en el desfile militar con un contingente de 80 personas, y los días 17 y 18 habrá un Día de Puertas Abiertas en la Coordinación Nacional de Protección Civil y en el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED).

Para el jueves 19 se realizará el habitual izamiento de la bandera, se entregará el Premio Nacional de Protección Civil (en dos categorías, a la ayuda y a la prevención) y habrá un macrosimulacro en todo México, a las 10:00 horas, con la participación de las 32 entidades del país. El 19 de septiembre asistiré a la Sesión Solemne en el Congreso de la Unión, y entregaremos edificios rehabilitados y reconstruidos, y por la noche asistiremos a una obra de teatro en la que el público estará conformado por las personas damnificadas del 19S.

El 19 y 20 de septiembre habrá un evento de reflexiones desde la sismología y la ingeniería sísmica, en el Palacio de Minería, y los días 20, 21 y 22, en el Zócalo capitalino habrá una Feria Nacional de Protección Civil, con una exposición de equipos de rescate de los tres niveles de gobierno. Los eventos concluyen el domingo 22 con un concierto a las 13:00 horas, en la sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario.

