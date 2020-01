Seguridad reto más importante para 2020

En este comienzo de un nuevo año, todos los mexicanos debemos mejorar como ciudadanos, no importa a qué estrato social se pertenezca. Necesitamos crear condiciones y mejoras por medio del ejemplo de nuestra conducta hacia los demás. Es necesario comenzar a tener educación y a respetar a las personas. No se puede avanzar mientras sigamos sin objetivos claros que construyan un sistema que nos permita mejorar en el ámbito político, social, económico y cultural.

Dejemos atrás las lamentaciones, se requiere desde luego un trabajo de excelencia de los gobernantes, desde el más alto funcionario público hasta el más sencillo servidor público, evitando la burocracia en cada dependencia, denunciando a todo aquel que se corrompa, sancionando a todo aquel que continúe con malas prácticas y costumbres, solo de esa manera comenzaremos una verdadera trasformación que nos lleve a buen puerto y con óptimos resultados rumbo a las elecciones del 2021.

La inseguridad y el narcoterrorismo

Hay algo muy importante que se observa en todo este entorno de la seguridad y la Guardia Nacional, de acuerdo al análisis siguiente:

1. ¿Cómo se observa la actuación de la Guardia Nacional? Hasta el momento su acción ha sido correctiva y con muchos defectos, no se observa cómo están midiendo la política criminal de cada área o entidad federativa. Más bien es una copia de un teatro de operaciones del Ejército. No se observa la obtención de información verificada y de último momento, para lograr establecer la flagrancia con exactitud, así como la investigación de los elementos materiales con valor probatorio para un tribunal, ya que persisten errores que producen violaciones al debido proceso. No es tangible la materialización de la famosa estrategia, la cual debería ser integral para coordinar esfuerzos. Los delincuentes cambian de estrategia inmediatamente y no espera los planeamientos arcaicos de los dioses de la guerra.

2. ¿Qué sucede con el control de áreas y territorios con alta incidencia? Se considera que dentro del despliegue que se ha realizado, ya deberían de haber comenzado los resultados. ¿Dónde están los blancos? ¿Dónde están los inmuebles? ¿Cuáles son las rutas? ¿Dónde se está desarrollando el lavado de dinero? Hace tiempo no existían datos que indicaran todo el desarrollo de la delincuencia organizada. De ahí nace la teoría de que no ha sido suficiente la efectividad o control de un área, porque siguen a la alza los diferentes índices, por eso es la crítica tan fuerte. No sólo se trata de mandar patrullajes o tener destacamentos fijos en un lugar (que provoca ceguera de taller), los delincuentes utilizan vigilancia permanente por medio de halcones, utilizan la corrupción por medio de corruptos, (por ejemplo el reciente caso de los policías de Sayula, Jal., que obstruyeron el paso de los militares para evitar que cumplieran con su trabajo) y principalmente se mueven más rápido y utilizan mayor tecnología.

3. ¿Qué está sucediendo con la seguridad interior en todo el país? Hasta el día de hoy se han observado en la plataforma de YouTube diversos videos y comunicados de los brazos armados de los cárteles, que están portando armas de grueso calibre y de uso exclusivo de las fuerzas armadas. Observamos cómo imponen su ley mediante ejecuciones y venganzas, pero aquí existe un factor importante, los gobiernos municipales y estatales se ven muy omisos ante tales circunstancias y hechos. La mala integración e investigación en las carpetas ha causado la sustracción a la acción de la injusticia, creando una enorme impunidad, hoy tenemos un gran número de víctimas y daños colaterales, el Estado mexicano ha sido doblegado gracias a su secretario Durazo.

4. ¿Cuál es el papel de la FGR con su policía Federal Ministerial? Se pueden enumerar de la manera siguiente: A) Investigar y perseguir los delitos, B) Ejercer la acción penal, C) Procurar reparar el daño a las víctimas D) Promover medidas de protección a favor de víctimas y testigos E) Intervenir en las extradiciones. Como podemos observar existen Delitos contra la Seguridad Nacional como son: Traición, Espionaje, Sedición, Motín, Rebelión, Terrorismo (su financiación), Sabotaje y Conspiración. La Guardia Nacional no podrá ser efectiva si no existe un operador jurídico competente, que evite las violaciones al debido proceso y sus errores en el control de la detención, se requiere la fuerza de músculo en contra de los delincuentes de alta prioridad, esperemos que su efectividad no sea contaminada por la corrupción.

El yugo de los impuestos

La historia nos ha dado muchos ejemplos, entre ellos la exagerada recaudación de impuestos de los tiempos feudales. Hoy es necesario hacer un llamado al Ejecutivo para que sean revisados esos rubros, ya que los mexicanos de menos recursos son los que al final llevan toda la carga y el pago de toda clase de impuestos habidos y por haber. Incluso los economistas han pronosticado que los contribuyentes de México pagarán más impuestos en los siguientes años a medida que se implementen los nuevos sistemas fiscales para pagar la deuda del estado, esto provocará mayor desigualdad en cada estrato social. México no está preparado para un sistema socialista, por lo que colapsará cualquier intento traduciéndose en problemática social.

Conflicto de EU e Irán

La política exterior de México ha tenido puntos estratégicos durante los conflictos internacionales: a) un ambiente de guerra internacional; b) la actitud de Estados Unidos y c) la solidaridad continental. México debe ser imparcial en su posición diplomática, ya que actualmente detenta once tratados de libre comercio que le permiten comercializar con 46 países y esto se traduce en un mercado de consumo de aproximadamente 1500 millones de personas.

Foreign Affairs Latinoamerica establece el siguiente análisis sobre México: "El país se posiciona como una potencia regional al ser la cuarta economía del continente, la segunda economía en la región latinoamericana después de Brasil, el país con el mayor número de hispanoparlantes. Además, es considerada la decimoquinta economía del mundo, el decimotercer país exportador y el noveno importador a nivel mundial. Con 124 millones de habitantes, 2 millones de kilómetros cuadrados y 3,169 kilómetros de frontera con Estados Unidos, México es el onceavo país más poblado del mundo y el decimotercero en extensión territorial. De ahí que su agenda de política exterior sea tan amplia: migración, cooperación internacional, derechos humanos, régimen multilateral de control de drogas, comercio, inversión y cambio climático, por citar algunos de temas principales de la agenda internacional..." por lo tanto el gobierno debe cuidar mucho la diplomacia, ya que ser parte de un conflicto bélico a nivel internacional afectaría la economía de México.

Los retos son muchos pero la seguridad es el más inmediato, de no cambiar la visión de la seguridad nacional y pública, estaremos ante un monumental fracaso. Necesitamos mayor trabajo de investigación y prevención del delito común, de esa forma podremos escalar hacia los delitos de alto impacto que merman a la sociedad mexicana. Es necesario el trabajo coordinado ya que de nada sirve que la Federación haga despliegues de elementos de la Guardia Nacional y Fuerzas Armadas, si las policías municipales y locales no entran en la estrategia. Recordemos que las Fuerzas Armadas solo son coadyuvantes de las autoridades civiles encargadas de la Seguridad Pública, no es obligación del personal militar combatir los delitos, su preparación es para proteger la seguridad nacional y en su caso interior del país. Todas las autoridades deben dejar de dar excusas y preparar el terreno para la implementación de mejores policías, preparados a los nuevos retos. Empezando por que el titular de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana debe reconocer que no es experto en temas de seguridad y que debería cambiar la estrategia o dar un paso al costado para que otro con mayor preparación tome el reto de lo que será la mayor visión de este país que es acabar con la seguridad del país.