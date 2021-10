¿Seguridad energética y soberanía nacional?

A propósito de la reforma energética presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 1 de octubre pueden debatirse un sinfín de temas en diferentes vertientes. No obstante, en esta época de cambios, en el que todos los países van hacia un modelo de producción de energía baja en carbono no deben omitirse realidades nacionales, ni su vínculo con la seguridad energética y la soberanía nacional.

En la realidad mexicana de hoy, es innegable que la administración de López Obrador heredó muchos retos en materia de energía, pues cuando asumió la presidencia los riesgos a la seguridad energética se habían ampliado considerablemente: la extracción de petróleo había caído 50.43% en relación con 2004; la producción de gas natural había disminuido 30.39% con respecto a 2009; Pemex y CFE continuaban con las restricciones financieras y operativas, a las que se les sumo´ un alto grado de corrupción y el huachicol; la dependencia del exterior del suministro de los principales productos petrolíferos se había profundizado; y la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca evidencio´ un riesgo que hasta entonces no se había considerado, el geopolítico. A este cúmulo de riesgos se sumó un sector energético en pleno proceso de restructuración heredado por Enrique Peña Nieto. Este contexto, aunado a sus orígenes, formación y trayectoria política, han llevado a López Obrador a considerar a la soberanía nacional indisociable de los recursos petroleros.

Si bien la historia nos permite aprender de aciertos y errores, a diferencia de la época de los gobiernos revolucionarios y postrevolucionarios en los que el presidente justifica el control estatal del sistema eléctrico que desea para el México del siglo XXI, y en la que por cierto se omiten las preocupaciones que el Consejo de Seguridad Nacional hizo sobre cuestiones energéticas en 2014, hoy en día estamos en una etapa de transición energética en la que se busca que los sistemas de energía trabajen de distinta forma y la noción de seguridad energética se está transformando.

¿Qué quiere decir esto? Por un lado, la premisa de la transición energética es la sustitución de los combustibles fósiles por fuentes renovables de energía; de ahí que desde hace casi 19 años México comenzó a dar forma a un sistema jurídico-institucional para atender simultáneamente la lucha contra el cambio climático y la diversificación de las fuentes de energía para garantizar el suministro energético. Por otro lado, el concepto de seguridad energética poco a poco ha ido cobrando importancia y aunque es referido en diversos documentos oficiales desde hace años, los objetivos que se le atribuyen aparecen de manera ambigua y dispersa, y ninguno plantea la flexibilización del término para concebir a la seguridad energética como la «baja vulnerabilidad de los sistemas de energía».

El presidente López Obrador considera a la seguridad del abastecimiento de energía como el eje de su política energética que quedó inmerso dentro de la política general de desarrollo, pero no aporta una definición de seguridad energética y las cinco veces que se menciona el término en el Plan Nacional de Desarrollo se le relaciona con la soberanía del país y los pilares son las empresas productivas del Estado, Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), haciendo énfasis en que «el mercado no sustituye al Estado» (p. 25). En pocas palabras, López Obrador delinea la definición de seguridad energética acorde a su proyecto nacional, como en su momento lo hicieron Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, pero ninguno de los tres consideró que la seguridad energética incluye riesgos potenciales en toda la cadena de abastecimiento, desde la extracción hasta el consumidor final.

Ahora bien, en México, como en otros países, hoy la electrificación es una pieza fundamental en la transición energética, pero también lo es la gestión de riesgos asociados a esta etapa de cambio. De acuerdo con la Prospectiva del Sector Eléctrico 2018-2032, la demanda de electricidad en México se cuadriplicará en 2032, lo que hace necesario articular dicho aumento con la oferta de energía lo más que sea posible, reducir las ineficiencias y derroches, preservar el ambiente y superar rezagos que ya impactan en algunos sectores económicos y grupos sociales.

Con la reforma energética de 2013, la CFE, al igual que Pemex, se transformó en una empresa productiva del Estado y sus responsabilidades cambiaron para centrarse en actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales para generar valor y rentabilidad para el Estado mexicano. Sin embargo, a pesar de que las leyes expedidas para la CFE no le atribuyen la obligación de garantizar la seguridad energética de México, su mandato está encaminado a alcanzar este propósito en materia de electricidad. Lamentablemente, la CFE no tiene la capacidad financiera suficiente para cumplir sus actuales mandatos y es posible que no la tenga en lo que resta de la administración actual, aún así, el gobierno de López Obrador considera que la CFE es uno de los pilares de la soberanía y la seguridad energética del país. Sin embargo, México no se puede dar el lujo de considerar a una empresa como garante de su seguridad energética.

En el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional 2019-2033, López Obrador se propone impulsar la capacidad de generación de la CFE, superar el deterioro de sus plantas e instalaciones y avanzar en la autosuficiencia del país, de ahí que al binomio seguridad-soberanía se le relaciona con asuntos de suministro, operativos, financieros, tecnológicos, sostenibilidad e incorporación «ordenada» pero «acelerada» de energías renovables a la matriz eléctrica, que cabe decir sobre estas últimas que a pesar del transcurrir de tantos años para transformar la base jurídico-institucional de México, la matriz eléctrica del país actualmente se integra por 17% de energéticos bajos en carbono y el 83% de combustibles fósiles, principalmente el gas natural.

Para orientar un cambio de gran calibre en la seguridad energética durante la transición, más allá de la diversificación de fuentes de energía, es imperativo ampliar el número de proveedores; mejorar rutas de acceso y distribución; adoptar y desarrollar tecnología; contar con recursos humanos suficientes y aptos que diseñen, integren, operen y mantengan los elementos tecnológicos; así como identificar nichos de mercado tecnológicos para integrar cadenas productivas. Esto es una tarea descomunal que requiere de un esfuerzo conjunto de los distintos actores: responsables políticos, empresas, usuarios y sociedad civil, y en el que la pieza clave es el financiamiento y estímulos que se puedan desplegar al amparo de la SHCP.

La idea de López Obrador de controlar la energía eléctrica impide superar la perspectiva tradicional de seguridad energética por lo que no es posible visualizarla como la baja vulnerabilidad del sistema de energía en su conjunto, que, en términos de desarrollo y estabilidad económica y social a largo plazo, está orientada a la verdadera soberanía energética, bienestar social, erradicación de la pobreza y cuidado ambiental.

