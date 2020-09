Seguridad a 2 años de la 4T

Nelson Mandela dijo: "Debemos a nuestros niños, el recurso más valioso de nuestra sociedad, una vida libre de violencia y miedo". Han pasado ya dos años desde que el Presidente Andrés Manuel López Obrador inició su administración y su proyecto de Nación, denominado "cuarta transformación", y la pregunta es: ¿en materia de seguridad ha cambiado algo? ¿ya no hay masacres, desapariciones o torturas? El pasado 01 de septiembre como ya es tradición en nuestro país, el Presidente de la República, realizó su segundo informe de gobierno para informar la situación que guarda la administración pública federal, dando cumplimiento así, a lo ordenado en la Constitución Política, teniendo como marco la crisis generada por la pandemia del covid-19 y la espiral de violencia más grande en la historia del México moderno, entre otros aspectos habló de la creación de más empleos, los programas sociales que impulsa su Gobierno e hizo afirmaciones imprecisas y sin el soporte documental, acerca de que prácticamente todos los delitos en el país van a la baja o presentan esta tendencia, lo que provoca confusión e incertidumbre no sólo en los sectores académicos, políticos y empresariales, sino en los ciudadanos que día con día sufren el embate brutal de los delincuentes, sufriendo robos, extorsiones, secuestros y toda clase de violencia en contra de sus personas y su patrimonio.

Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante los primeros 20 meses de la presente administración, el homicidio doloso registró casi 60 mil eventos, superando al mismo periodo de las dos administraciones anteriores, el feminicidio aumentó en un 5%, respecto al periodo anterior, el robo en todas sus modalidades marcó cifras históricas rebasando los 300 mil eventos y el narcomenudeo subió un 14 %, la desaparición forzada de personas reportó 38 mil 467 casos y más de mil fosas clandestinas ubicadas en diversas entidades de la República, es evidente que el Organismo gubernamental llamado Comisión Nacional de Búsqueda, es sólo un aparato de ornato que no busca y no encuentra a nadie; en lo que hace a la Tortura, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, recibió 84 quejas por presuntos actos de tortura atribuibles a agentes gubernamentales, sobre las Masacres resulta claro que estas continúan y no han frenado durante el Gobierno del Presidente López Obrador y hay que decirlo claro, las masacres no sólo se atribuyen a Agentes del Estado Mexicano, sino también a organizaciones criminales de la Delincuencia organizada, como la perpetrada en contra de la Familia Lebaron, la del Bar "Caballo Loco" en Coatzacoalcos, la masacre de un familia en Guanajuato donde mataron a una niña de 3 años y las diversas en las que han participado fuerzas federales y estatales que dejan lugar a muchas dudas.

En fin, el balance a 2 años del Gobierno Federal es trágico y no hay nada que celebrar, la inseguridad es el talón de Aquiles del Gobierno y no han encontrado la ruta para atacar el problema de raíz, ¿por qué ha sido esto?, tal vez por la soberbia de no querer reconocer que tienen un grave problema que necesita un cambio de estrategia y de estratega, tal vez en la libertad que siente el Presidente conferida por el cargo que ostenta, parafraseando su ya