Sedena planea venta de predio en Santa Fe

“Después de haber realizado una búsqueda exhaustiva en los archivos de esta Secretaría no se localizó ningún documento o registro que dé respuesta a su requerimiento, resultando aplicable el criterio número 07/17 emitido por el Instituto Nacional de Transparencia Acceso al Información y Protección de Datos, en el sentido que no será necesario que el Comité de Información declare formalmente la inexistencia, cuando del análisis de la normatividad aplicable no se desprende obligación alguna de contar con la información solicitada, ni se advierta algún otro elemento de convicción que apunte a su existencia”