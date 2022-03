Salvando al Godín para reinventarse

Entre que la pandemia no se acaba, seguimos en home office, ponemos a los clientes en el centro, y cada vez más la digitalización y automatización ganan terreno, debemos de dejar ir funciones que ya no suman o que ya no son necesarias, para poder actualizar las plantillas con la formación y desarrollo de nuevas habilidades.

Dentro de 10 años, más del 10% de la fuerza laboral a nivel mundial deberá cambiar de trabajo debido a que sus funciones serán automatizadas y las absorberán la inteligencia artificial. Eso no significa quedarse sin trabajo, sino hacer un cambio, un "upskilling" o un "reskilling".

Ahora en cristiano

El reskilling es la adquisición de nuevas competencias y habilidades para poder cambiar de una posición a otra, según requiera la operación, el mercado o inclusive nosotros mismos, y se centra sobre todo en el conocimiento técnico o "hard skills". Por otro lado, el upskilling implica el desarrollar al siguiente nivel las competencias que ya tenemos, ya sea para tomar un puesto de mayor responsabilidad o incorporar nuevos enfoques al trabajo. En pocas palabras, hacer lo mismo de una mejor manera.

Un clarísimo ejemplo del reskilling lo encontramos en la peli de "Talentos Ocultos". Dorothy Vaughan supervisaba todas las "computadoras" dentro de la NASA hasta que llegó la poderosísima IBM a reemplazar a todo su equipo porque podía hacer miles de operaciones matemáticas en minutos. Pero, había que saber programarla. ¿Y qué hizo Dorothy Vaughan? Aprendió a programarla, fue capaz de aprender una habilidad técnica para complementar sus habilidades blandas como supervisora y se hizo indispensable para continuar con su trabajo. Los que no vieron la peli, véanla, está muy buena y entenderán lo que quiero decir.

Y aparte de aprender, ¿qué beneficios tiene el upskilling y el reskilling con los talentos de la compañía? Muchos, de verdad que muchos, desde la retención del talento, fomentar la cultura de aprendizaje, aumento de la motivación, hasta fomentar muchas más oportunidades internas de crecimiento. Lo que no hay que perder de vista es que son talentos que ya tienen conocimiento de la compañía y de sus procesos, el famoso know-how, y en caso de traer talento externo, la curva de aprendizaje es de mínimo tres meses.

Sin embargo, no todas las compañías están listas para pasar por estas renovaciones. Para una compañía familiar será más complicado que para una compañía internacional pues es necesario tener una infraestructura estable para analizar qué perfiles existen, el potencial que tienen, si es necesario incorporar talento externo o hacia dónde pueden renovarse.

Es una tarea dividida el hacer un reskilling y un upskilling dentro de las compañías. Nosotros debemos intuir, investigar y conocer hacia dónde se están moviendo nuestras funciones y hacia dónde nos va a necesitar el mercado o la industria. Y es tarea de nuestras compañías el entender qué necesitan para reinventarse y para retenernos como talentos.

Para La Silla Rota es importante la participación de sus lectores a través de comentarios sobre nuestros textos periodísticos, sean de opinión o informativos. Su participación, fundada, argumentada, con respeto y tolerancia hacia las ideas de otros, contribuye a enriquecer nuestros contenidos y a fortalecer el debate en torno a los asuntos de carácter público. Sin embargo, buscaremos bloquear los comentarios que contengan insultos y ataques personales, opiniones xenófobas, racistas, homófobas o discriminatorias. El objetivo es convivir en una discusión que puede ser fuerte, pero distanciarnos de la toxicidad.