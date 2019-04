Salvando al Godín en un paraíso vacacional

México es de los países con menos días de vacaciones con 6 al año, mientras que países como Francia o Australia tienen alrededor de 25 días al año, más los días feriados. Como todo, tiene que ver con temas de cultura laboral, y seamos honestos, México no está ni en pañales en ese tema.

Muchas empresas a nivel internacional, le están apostando a un modelo de vacaciones que es el paraíso para cualquier Godín: vacaciones ilimitadas al año. Suena a broma, ¿no? Porque obvio, no habría control, todo mundo pediría vacaciones todo el tiempo y al final nada saldría bien... ¿pero realmente sería así?

Este modelo no solamente es una excelente herramienta de reclutamiento y retención de talento, pues en un mundo donde todos los trabajos, gracias a la tecnología, se han vuelto de 24/7, ¿realmente podemos decir que estamos de vacaciones? El no tener límites implícitos tan claros hace necesaria una nueva visión para los colaboradores que al final, sí, aprovecharán la política, pero que también regresarán todo ese tiempo en dividendos para la compañía y ya hay varios testigos de que sí funciona: Kronos es un claro ejemplo.

Pero ¿qué se necesita para que las vacaciones ilimitadas puedan funcionar? No se trata nada más de implementar la política y que Dios nos bendiga, nooooooo...

1. Todos los colaboradores tienen que estar empoderados y se tiene que confiar en ellos al 100%. Díficil, sí, pero no imposible. Sin esta base de confianza, nada funciona, por más choteado que sea el tema. Pero si no confían todos, el abuso de esta y otras políticas es más que un hecho.

2. Tener gente con un alto desempeño y con una ética de trabajo intachable. ¿Cómo? Reclutando. Aunque se tarden un poco más de tiempo, pero si se aseguran de tener la gente correcta, no hay necesidad de tener controles tan estrictos. Contrátenlos y déjenlos ser.

3. La cultura de la empresa tiene que llevar en su ADN un compromiso por un balance entre el trabajo y la vida personal. Así, la política es creíble y se está haciendo por las razones correctas, además de darles el último empujón a los gerentes para autorizar las vacaciones de sus equipos.

Pero... como no todo en esta vida es color de rosa, también hay riesgos que se deben de tomar en cuenta:

1. Riesgo de "burnout": Cuando tienes la posibilidad de tener vacaciones ilimitadas, y cumples con tu horario... tomas menos tiempo libre, y ahí hay que tener ejemplos claros liderados por los gerentes de tomarse tiempo libre.

2. Preparación: no todas las compañías están listas para tener este tipo de políticas, y está bien. Por ejemplo, no funcionará para compañías o industrias donde los trabajos no sean realmente 24/7 o que requieran que la gente esté en el lugar físico de trabajo sí o sí, como en retail, call centers, industria médica, etc.

3. Injusticia: no falta el que diga "ay, eso es súper injusto porque..." si has trabajado en tu compañía durante años para lograr tener el mayor número de vacaciones, y luego llega el nuevo con el mismo número de vacaciones que tú... pues sí, puede sonar injusto. Pero no les están quitando nada, y no debería meterse en lo que le den a los demás.

Al final, es otro proyecto y otro concepto de prueba y error. Como puede funcionar de maravilla y representar el mejor año en desempeño, como puede ser un completo desastre y evidenciar la falta de procesos y cultura de una compañía.

Salvando al Godín de otro término Millennial

@Ancoren | @OpinionLSR | @lasillarota