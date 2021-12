Salvando al Godín emprendedor

Muchos emprendedores en México nacen de la necesidad y muy pocos se piensan conscientemente poniendo un negocio, a veces, simplemente pasa.

Los emprendedores nos lo podrán contar mucho mejor, pero generalmente los emprendimientos nacen con una visión, un producto o un servicio que buscamos ver crecer y expandirse. Ya que estamos en medio de toda la acción debemos tomar el papel de líderes y tomar las riendas de la empresa y del proyecto.

Sin embargo, muchos emprendedores han comentado que no se sienten listos para liderar a ese nivel, por lo que recurren a programas de alta especialidad, como un MBA (Maestría en Administración de Empresas por sus siglas en inglés). Sólo que hay un pequeño detalle, que un MBA específicamente está enfocado en enseñar sobre administración empresarial, no precisamente sobre cómo dirigir o liderar una organización.

Tradicionalmente, los MBA son modelos educativos hechos para la industria, en donde se necesitaban personas trabajadoras y operar esa misma industria. Pero, la tradición no siempre va de la mano con la realidad, y en el mundo de hoy, los líderes ya no tienen que invertir años para ver si rendirá frutos, si conseguirán una dirección o crecimiento.

Lo que necesitan hoy es aprender, y al mismo tiempo, ejecutar y aplicar todo lo aprendido. Lo que hoy es importante es el conocimiento, las habilidades, y la experiencia aplicable que se tenga.

Nadie nos puede enseñar a dirigir una empresa hasta que lo hacemos nosotros mismos como emprendedores, porque cada una es diferente. Es hasta que estamos frente a las decisiones difíciles, la responsabilidad no sólo de nosotros mismos sino de todos los que trabajan con y para nosotros, que sea una empresa rentable, y todo lo que implica, que aprendemos de acuerdo a las necesidades de nuestra empresa y su edad, porque claro está que no es lo mismo dirigir una start up, que una scale up. Los MBAs enseñan mucho sobre pensamiento crítico, networking y la vida corporativa, pero del manejo del negocio, es realmente muy poco.

