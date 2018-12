Salvando al Godín del vacío existencial

Seamos honestos, todos los Godínez trabajamos por dinero. Es cierto que también buscamos sentirnos satisfechos y reconocidos con nuestro trabajo, y que no queremos quedarnos en la misma posición toda la vida, pero uno no trabaja nada más por buena gente. Y dentro de todo el tema salarial, hay empresas que pagan mucho mejor que otras, sí, y hay empresas que no sólo pagan dinero contante y sonante, también se preocupan por otro tipo de salario.

No, no son los vales, tampoco el fondo de ahorro o el aguinaldo. El otro salario que algunas empresas se preocupan por pagar todos los días, es el salario emocional. Y ni me empiecen a voltear los ojos y a decir que aquí viene otro término millenial, que ya los estoy viendo queridos lectores. Este salario, no es nada más y nada menos, que la satisfacción y motivación para trabajar en un lugar independientemente del salario.

Hoy en día ya no es suficiente el contar con una buena oferta económica que nos de liquidez, si no, funcionaría mucho mejor el esquema de honorarios. Ahora la población Godín-gafete de yoyo-tupper-pyrex busca también la estabilidad y satisfacción emocional de estar contento en su trabajo aunque a veces lo exploten. Y si nos tienen contentos, eso se traduce en beneficios para las compañías como reducción del ausentismo, menor rotación, mayores índices de productividad y un compromiso mayor.

Pero, ¿qué cuenta como salario emocional?

1. Home Office: el ambivalente beneficio de trabajar desde la comodidad de nuestras casas. (Salvando al Godín: Home Office ¿Bendición o pesadilla?)

2. Flexibilidad de horarios: empecemos reconociendo que todos tenemos biorritmos y ciclos circadianos distintos, y que hay personas mañaneras, personas nocturnas y personas que nomás no dan una. Para mejorar la productividad, basta con ajustar mínimamente los horarios de trabajo para que podamos aprovechar nuestro día y dejemos de hacer horas nalga.

3. Integración: pueden ser actividades por área o con toda la compañía, dependiendo del tamaño y el presupuesto. Son actividades que nos ayudan a ponernos la camiseta como Godínez, además de que nos permiten desarrollar una red de amistades y contactos que nos salvan de las tediosas horas nalga en la oficina.

4. Crecimiento: volvamos al primer párrafo del artículo; aunque el dinero es importante, también lo es el desarrollo. Nadie quiere quedarse estancado en una posición toda la vida, todos queremos crecer, ser reconocidos y seguir aprendiendo nuevas cosas.

5. Ambiente: una oficina sana, tiene Godínez sanos. Algo así como mente sana en cuerpo sano. Evitemos los chismes (Salvando al Godin de Radiopasillo), los jefes tóxicos y en general, cualquier obstáculo para nuestra felicidad laboral.

Tal vez no todos tengamos todas las formas de salario emocional, pero por algo se empieza, y el que no habla, Dios no lo oye.

