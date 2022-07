Salvando al Godín del Spanglish

Los que hemos tenido la oportunidad de trabajar en compañías internacionales y de desempeñar nuestras actividades en un segundo idioma que no es el nuestro, sabemos lo difícil que es comunicarnos o compartir efectivamente nuestras ideas. Y también sabemos que probablemente nuestra experiencia laboral no haya sido la misma que la de muchos de nuestros colegas.

Yo misma no lo había pensado hasta hace poco porque una vez más, me encuentro reclutando perfiles bilingües que puedan mantener una conversación de negocios en inglés. Y yo misma me encuentro hablando en inglés el 50% de mi día a día cuando antes solamente lo hablaba un 5% en el trabajo. Pero ¿por qué es importante?

Porque encima de todas las funciones y tareas que tenemos que desempeñar normalmente, los hablantes no nativos tenemos un proceso mental de fondo que siempre está corriendo para poder comunicarnos en un segundo idioma. Por supuesto que mejoramos con el tiempo y con la práctica, pero al ser hablantes no nativos, a cuántos de nosotros no nos ha pasado ponernos nerviosos, o de no poder comunicar exactamente la idea que tenemos, sino una idea aproximada. Un poco como Sofía Vergara. ¡¿Acaso saben lo inteligentes que somos en español?!

Todo esto no es para decir que no deberíamos trabajar en inglés. Al contrario. Pero me refiero a que a veces podemos acabar más cansados de lo normal después de trabajar en un idioma que no es el nuestro por este preciso proceso cognitivo que corremos en segundo plano todo el tiempo. También es para decirles que no se preocupen si se equivocan, o si olvidan alguna palabra, o si no entienden los manierismos a la primera. El inglés (en la mayoría de nuestros casos) no es nuestro primer idioma, y estamos en un proceso de constante aprendizaje.

Por otro lado, los hablantes nativos de nuestras compañías nos pueden ayudar muchísimo desde la empatía y la comprensión. Por ejemplo, con comunicación más enfocada en lo escrito que en lo hablado, puesto que al escribir tenemos más tiempo para pensar, parafrasear nuestras ideas y encontrar la mejor forma de comunicarlas y compartirlas.

Obviamente con el trabajo remoto y la diversidad cultural que esto facilita, el ambiente de trabajo, el aprendizaje y la práctica se han enriquecido como nunca, siempre con la empatía y la comprensión en el centro de todo.

