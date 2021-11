Salvando al Godín del regreso a las oficinas

Muchos no salieron de su oficina este último año y medio, y a algunos otros ya nos cayó el chahuistle. Ya estamos regresando a casa y ya están surgiendo los esquemas híbridos a base de prueba y error. LinkedIn entrevistó a mil 23 profesionales mexicanos que han estado trabajando de manera remota desde que inició la pandemia y se encontraron hallazgos bastante interesantes.

De los mil 23 entrevistados, el 46% prefiere esquemas híbridos para regresar a trabajar, mientras que solamente el 28% prefiere regresar a un esquema 100% presencial, y otro 26% quiere permanecer de fijo en la casa.

Yo, en lo personal, he disfrutado muchísimo el estar trabajando desde casa. Sí, me rompió toda la rutina, y nunca me pude acostumbrar bien, pero tuve mucho tiempo de disfrutar mi casa y a mi pareja, y es algo que no cambiaría por nada. Pero, también he de reconocer que se extraña el ir a la oficina.

¿Qué dicen los encuestados sobre esto? Que también extrañan la oficina. 44% quiere un cambio de escenario de su casa (resulta más complejo separar lo laboral de lo personal cuando ambos mundos comparten casa), 43% se siente más productivo en la oficina (y sí, no hay tantos distractores), y un 40% extraña a sus colegas (awww, qué lindos, yo la neta no). Pero no se queda ahí. De los que sí quieren regresar, el 26% considera que influye positivamente en sus carreras profesionales, y otro 24% considera que les ayuda en su salud mental y física, evitando el sedentarismo que trajo el home office.

Sin embargo, la influencia positiva también se dio dentro del home office, pues un 84% de los encuestados mejoraron su salud física porque les permitió comer más sano, ejercitarse más y mejor, y reducir el estrés del tráfico y del transporte público. Y una vez que bajó la ansiedad del encierro, 4 de cada 5 encuestados se sentían mas seguros con respecto al Cobicho, y tenían más tiempo para pasar en familia.

Y solamente un 24% percibieron un impacto negativo, al estar conectados 24/7 y tratando de encontrar un balance entre la vida profesional y personal, como maternidad o paternidad.

Ahora, muchos nos resistimos a regresar a las oficinas, y muchos otros nos morimos por ya estar en nuestros escritorios. Una buena planeación es de las tareas más importantes que se tienen a nivel empresa y a nivel directivo, siempre priorizando el bienestar y la salud de sus colaboradores. Y 9 de cada 10 encuestados dicen que para ellos lo más importante es que las empresas continúen con todos los protocolos de salud, y dentro de ellos, no dejar de lado el tema de la vacunación ni pruebas PCR aleatorias.

¿Cómo se sienten regresando a las oficinas?

