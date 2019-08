Salvando al Godín del "nosotros le hablamos"

Todos los Godínez nos hemos visto en la situación de ser sometidos a una entrevista de trabajo, y los subsecuentes nervios de saber si pasamos o no a la siguiente ronda de eliminación, porque eso es lo que son los procesos de reclutamiento; rondas de eliminación donde al final queda el mejor candidato, o el que más le haya gustado al cliente, dependiendo del caso. Pero esa es harina de otro costal.

Durante los años que llevo en esto del reclutamiento, he visto innumerables posts en LinkedIn, Facebook y los grupos de Godínez (que amo y sigo) y en general en casi toda red social, acerca de lo mal que lo hacemos los reclutadores para darle seguimiento a los procesos, y que mínimo esperarían un "no quedaste seleccionado, gracias por tu tiempo" e idealmente una retroalimentación del por qué no quedaron (pero aguas porque luego también se enojan porque uno les dice lo que les faltó).

Y sí, tienen razón, es lo mínimo que esperarían(mos). Pero la verdad es que no nos da la vida de contestarles a todos desde el primer momento en el que no quedaron seleccionados, que sucede generalmente cuando mandan su CV por correo. Así que tengan piedad de sus reclutadores, y sigan estos tips para ayudarse con el seguimiento y no dejarlo todo en manos de alguien a quien es muy fácil echarle la culpa.

Ya mandé mi currículum por correo, y les marqué para verificar que lo recibieron.

Muy bien, si el reclutador considera que cumple todos los requisitos en el CV (por eso la importancia de pimpearlo para cada vacante aunque tengan que invertirle más tiempo) les va a llamar en no más de una semana. Pero, si ya pasaron 2 semanas, olvídense de esa vacante porque fueron eliminados en la ronda de parvulitos.

Ya me hablaron para hacerme un filtro telefónico pero me aplicaron la del "nosotros te avisamos"...

Simón, cuando sea 30 de febrero o un domingo entre semana. Cuando les apliquemos esa, pidan (sin pena) una fecha compromiso de cuándo les van a avisar. Y si esa fecha llega y ya pasa del medio día... márquenle al reclutador. Hay de dos:

a. Ya los eliminaron y les da pena decirles.

b. No hay avance en el proceso (porque hay procesos muuuuuuuuuuy lentos) y se les olvidó marcarles.

Ya tuve mi entrevista, y quedaron de avisarme en 3 días...

Si pasaron los 3 días y no supieron nada... MÁRQUENLE. Sin pena. O también pueden mandar un correo o un whats. Se trata de saber. Si les dan largas... vayan a las opciones del punto anterior.

A nosotros los reclutadores nos encantaría poder decirles a cada uno que no fue seleccionado y el por qué, pero muchas veces tenemos que economizar nuestros tiempos, ya luego haremos un ejercicio. Pero mientras, ayúdennos a darles ese seguimiento que tanto queremos todos.