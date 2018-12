Salvando al Godín del Fin del Mundo

Se nos acaba el año señores. Ya pueden empezar con sus rituales para recibir al 2019; que si limpiar el escritorio de papeles, que si poner al borreguito para la abundancia, que si no quedarse con mails en la bandeja de entrada, comprar papelería nueva y estrenarla (esa es una de mis favoritas), y por supuesto: hacer la lista de metas para el 2019.

No sé ustedes, pero este año lo he sentido especialmente poco festivo, tal vez sea que poco a poco voy descubriendo que comparto árbol genealógico con el Grinch, o que simplemente han pasado demasiadas cosas en poco tiempo y no se han asimilado ni disfrutado como deberían. Y justo por eso, festejar Año Nuevo debería ser una excepción.

Cada quién festéjelo a su manera; solo, en familia, con amigos, en una fiesta con bombo y platillo. Pero no dejen pasar una oportunidad de dejar un ratito de lado las preocupaciones, los reportes, el cierre, y el trabajo, ese no se va.

Mientras tanto, Salvando al Godín les desea unas felices fiestas, y nos leemos el sábado 5 de enero sin falta.

Saludos cordiales.

Salvando al Godín del vacío existencial

