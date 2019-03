Salvando al Godín de volverse unos y ceros

Hoy en día no hay casi nada, que no tenga que ver con la tecnología para mejorar procesos, experiencias, o incluso tomar decisiones. Excepto, claro, si les gusta lo muy artesanal y son hípsters análogos (aunque eso también cuenta como tecnología), pero ustedes saben a lo que me refiero.

Dentro de lo laboral, los procesos corporativos no escapan al alcance de la tecnología, el big data y la automatización. ¿Y qué proceso creen que es uno de los que más se está modernizando? Sí... ¡tiemblen reclutadores y headhunters por igual! La tecnología nos dejará sin trabajo en un futuro no tan lejano, y dejaremos de ser los intermediarios entre el mundo de candidatos buscando un trabajo, y su siguiente puesto.

Mentira, no nos quedaremos sin chamba, pero hay que hacer un poquito de drama de vez en cuando para mantenernos jóvenes. Ahora bien, la tecnología no es mala, al contrario, nos ayuda a nosotros reclutadores a tener menor margen de error en el proceso y tener candidatos finalistas realmente apegados a nivel técnico al perfil y a las necesidades que tenemos, en lugar de (muchas veces) dejarnos llevar por un sesgo cognitivo y perceptual en las primeras etapas del proceso.

Inteligencia Artificial

Los números no mienten, nunca. Las personas... no siempre dicen toda la verdad y no siempre son enteramente objetivas. Entonces, ¿por qué no hacer uso de la tecnología para mejorar nuestros procesos? Así tendremos mayor porcentaje de cumplimiento y nuestro trabajo se hace mil veces más fácil: no nos rompemos la cabeza haciendo filtros telefónicos todo el día, mejor programamos un chatbot que analice las respuestas de candidatos potenciales, mientras nosotros invertimos tiempo en otros procesos.

Al final, la tecnología es solamente una herramienta que, si se sabe utilizar correctamente, puede ser nuestro mayor aliado, en todo. Pero, si le tenemos miedo y no queremos aprender... entonces nosotros solitos nos estaremos metiendo el pie por no saber innovar y por no adaptarnos a un entorno siempre cambiante.

Salvando al Godín de no ser pescado

@Ancoren | @OpinionLSR | @lasillarota