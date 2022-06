Salvando al Godín de un cortocircuito

Cuando nos sentimos abrumados y con una sobrecarga de información que parece que vamos a explotar, todos tenemos nuestros mecanismos de relajación y de liberación. Ya sea porque los hemos buscado de manera individual, porque alguien nos recomendó X o Y aplicación, o probamos un poco de todo hasta encontrar algo que nos funcione.

Estando ya en el 3er año de pandemia entrando en la recesión del bicho, esta sobrecarga está más presente que nunca gracias a los dos años de aislamiento físico, el aceleramiento en las tendencias del trabajo en casa y en este periodo de recesión, con el trabajo híbrido. Y estamos en el mejor momento para que nuestros empleadores y las compañías para las que trabajamos valoren los beneficios de ayudarnos a mejorar nuestros hábitos de comunicación para reducir los efectos de estar expuestos a un constante flujo de información y notificaciones.

Desde hace 7 años, Harvard Business Review nos decía que había consecuencias sobre estas distracciones digitales, y que esta sobrecarga de información digital podía ser un problema característico del entorno laboral, puesto que dedicamos importantes cantidades de tiempo, atención y energía en interacciones relativamente insignificantes que nos mantienen ocupados sin producir valor alguno.

Vimos los efectos más adversos de esto en pleno pico de la pandemia, con tanta información circulando sobre el bicho, entre noticias falsas, teorías de conspiración, curas mágicas caseras y demás, que llegaron a nuestros hogares a un ritmo alarmante, incrementando los niveles de ansiedad y estrés que ya teníamos por estar encerrados. La Revista Internacional de Investigación Ambiental y Salud Publica nombró a esta avalancha de información como SICOVID (Sobrecarga de Información sobre covid-19), y lo que nos dice es que la sobrecarga de información puede hacer que las personas se sientan impotentes y que aumenten los niveles de ansiedad, fatiga y estrés; paralizándonos para tomar cualquier decisión y realizar cualquier acción. Como consecuencia, la gente se centra en información simple, que puede resultar inútil, o en algunos casos, se evita la información por completo.

Al día de hoy, hemos aprendido un poco más sobre cómo manejar estas noticias, y cada uno de nosotros sabe cuál es su límite para tolerar noticias o información sensible al día. Si llevamos todo esto al trabajo, veremos que no solo se trata de notificaciones aisladas o intermitentes. Estando en el trabajo recibimos notificaciones por cada correo, mensaje en el chat, publicación en redes internas y demás. Y cada notificación requiere algún tipo de acción o respuesta, aunque nuestra interacción solamente sea asimilar el título o la información para eliminar el elemento o el recuadro.

Esto no solo nos trae una interrupción en el proceso cognitivo que causa un cambio de escenario o un cambio de contexto, cada notificación es una solicitud de acción. ¿Y qué podemos hacer al respecto? Es chamba, no podemos ignorarla así porque sí. Y si no depende de nosotros, ¿qué puede hacer nuestra compañía para ayudarnos a reducir el estrés relacionado con la información o con las notificaciones?

1. Reevaluar las comunicaciones sobre bienestar que se comparten con la organización. Hay que asegurar que sea información actualizada y que sea relevante. No sólo datos aleatorios tomados de una infografía en internet.

2. Trabajar con los mandos directivos y gerenciales para convertirlos en promotores de bienestar. Incluyendo ayudarles a poner límites a la cantidad y frecuencia de los correos y de las comunicaciones que envían. No a todos les va a gustar, eso es un hecho.

3. Recordar a los colaboradores que aprovechen las aplicaciones y herramientas de relajación que forman parte de la estrategia de bienestar en el trabajo. Estas aplicaciones pueden ser de meditación guiada, respiraciones, reflexión, etc. Y algunas de las herramientas son pausas activas programadas durante el día.

4. Alentar una mentalidad que valore el desconectarse del trabajo al final del día. Parece imposible, pero hay compañías que respetan los horarios laborales, y que se preocupan porque sus colaboradores tengan un balance adecuado entre lo profesional y lo personal.

5. Asegurar que la estrategia de bienestar tenga sub estrategias adecuadas para las diferentes necesidades de las plantillas multigeneracionales. No a todos nos preocupan las mismas cosas, y no solamente por pertenecer a una generación diferente, sino por tener situaciones de vida diferentes como los hijos.

6. Procurar que todas las iniciativas de bienestar puedan llegar a todos los colaboradores de la organización. No importa si van de manera presencial a la oficina, o si están trabajando a distancia. Si tienen contrato de planta o están trabajando por honorarios, todos forman parte de la compañía.

Les juro que no es una utopía encontrar compañías que tengan estrategias de bienestar, y más saliendo de la pandemia. Pero también nos corresponde a nosotros comenzar a levantar la mano y pedir a nuestros empleadores ayuda, herramientas y apoyo.

