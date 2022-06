Salvando al Godín de su perfil laboral

Todos sabemos que a los mexicanos nos gusta la fiesta, defendemos a los amigos y a la familia a capa y espada, y estamos más puestos que un calcetín para lo que venga. ¿Pero qué dicen de nosotros en la chamba? Apli, una startup orgullosamente mexicana, se dio a la tarea de responder a esta pregunta entrevistando a más de 129 mil mexicanos para determinar nuestro perfil laboral con base en factores como los rasgos de personalidad, competencias, adaptabilidad, comunicación, y más.

Después de analizar las respuestas, llegaron a la conclusión que los mexicanos, representados por los 129 mil participantes del estudio, tenemos falta de iniciativa, de orientación al cliente y de comunicación, siendo estos factores los más bajos del estudio con 4.67 puntos, 6.54 puntos y 6.83 puntos respectivamente. Mientras que nuestras características más altas fueron extroversión con 8.31 puntos, liderazgo con 7.96 puntos y finalmente honestidad con 7.93 puntos.

Pero eso no es todo. Estos puntajes no se mantienen iguales para todo el territorio nacional. Varían según el estado. Por ejemplo, en Aguascalientes identificaron el liderazgo con un resultado de 8.16 puntos, lo que tiene sentido pues es un estado con mucha cultura de emprendedurismo.

Otro ejemplo es que en la Ciudad de México, Zacatecas y San Luis Potosí, predominan la apertura a nuevas ideas, honestidad e iniciativa.

También este estudio hace una diferencia entre los géneros femenino y masculino, pues los resultados arrojaron que las mujeres mexicanas sobresalen en atención, iniciativa, creatividad y resolución de problemas, mientras que las fortalezas de los hombres son confianza, comunicación y trabajo en equipo.

Obviamente estos factores y este estudio no es determinante ni excluyente para generalizar si alguno de nosotros es apto para trabajar o no, pero nos puede arrojar más información sobre el perfil de los candidatos para ciertas vacantes. De igual manera, como los mismos resultados lo señalan, no hay un perfil universal del mexicano, sino que varía según el estado y el género, de manera que podemos aprovechar estos datos para identificar problemáticas a mejorar.

