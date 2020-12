Salvando al Godín de robarse la Navidad

Todos sabemos que después del 16 de septiembre el resto del año agarra vuelo, en un abrir y cerrar de ojos ya llegó Día de Muertos y en otro pestañeo, Navidad y Año Nuevo. En este año especialmente, estas fechas serán más agridulces que en otros. Tenemos mucho por lo que agradecer, y mucho por lo que reflexionar también. Habrá lugares vacíos en la mesa (literalliteral y metafóricamentemetafóricamente), será una celebración a través de una pantalla, pero celebración, al fin y al cabo.

En lo laboral, será un cierre de año igual de complicado. Muchas empresas siguen en el modo home office, muchas otras tuvieron que cerrar nuevamente sus puertas al público en los estados con semáforo rojo, y en otras, les sigue importando un cacahuate cómo lleguen al número, mientras lleguen. Mucha gente, y me incluyo en esta primera categoría, agradecen el tener trabajo en una empresa que los cuida. Otros, tienen trabajo pero arriesgan su vida por no dejar de llevar alimento a la mesa, y muchos otros han tenido que ingeniárselas para poder llevar comida a pesar de no tener trabajo y han hecho esfuerzos titánicos para lograrlo.

A todos les digo gracias, por no renunciar, por resistir, por intentar algo nuevo. Gracias por no caer en la desesperación, por tener fe y por intentarlo de nuevo todos los días. Hoy más que nunca, debemos estar tranquilos y con la cabeza fría, para volverlo a intentar, para salir victoriosos y para no dejarse vencer. Si bien es una época complicada para encontrar trabajo, no es imposible. Tal vez no sea el trabajo con el que soñamos, pero siempre es bueno tener opciones y fuentes de ingreso alternativas.

Si las opciones de temporada no son viables porque pues, pandemia, podemos empezar a poner en orden nuestro perfil laboral para empezar con todo empezando enero. Podemos revisar nuestro CV y asesorarnos para pulirlo y tener la mejor versión del momento. Podemos reflexionar sobre las prioridades que tanto han cambiado para nosotros y más que tener una lista que parece ticket de tienda mayorista, tener 3 prioridades que podamos cubrir. Podemos tomar un curso sobre las nuevas tecnologías y actualizarnos en nuestra área de trabajo, podemos empezar a hacer networking.

Si bien, es una época lenta para las contrataciones, hay mucho que podemos hacer por continuar visibles dentro del mercado laboral hasta que llegue una oportunidad para nosotros. Si es la que estábamos buscando, ¡hurra! Si no lo es, pero nos permite respirar y descansar un poco, también ¡hurra!

Es tiempo de desacelerar, reflexionar y reenfocar nuestras ganas y energía.

Vamos, y si no se puede, de todos modos vamos.

¡Felices Fiestas Godínez!

