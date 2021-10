Salvando al Godín de quedar mal

Cuando buscamos trabajo, tenemos la esperanza de mejorar nuestra posición, sueldo e incluso nuestro currículum laborando para una empresa reconocida. Pero sabemos que, para llegar ahí, tenemos que pasar antes por la Odisea Godín.

Nuestra odisea empieza cuando pasamos horas pimpeando nuestro CV con cuanto consejo pudimos encontrar en internet para que quede chulo de bonito. Después, revisamos cada bolsa de trabajo que conocemos casi cada hora para ver si hay nuevas vacantes, si alguna de ellas nos hace ojitos, y si podemos postularnos sin que pidan requisitos absurdos como el tener dos medallas olímpicas y super poderes.

Vamos avanzando. Ya nos postulamos a 7 trabajos y nos hablaron de dos. ¡Bien! Ahora nos preparamos para las entrevistas (que hoy en día parecen sesión espiritista con las fallas tecnológicas) donde no podemos dejar notar que morimos de nervios, las pruebas psicométricas que nos hacen pensar "¿por qué no fui stripper?", y, por último, la larga espera de una llamada que tal vez nunca llegue. Pero no es nuestro caso, ¡claro que llega esa llamada!

Hoy es el día: nos hacen la tan esperada oferta. Pedimos un par de días para evaluarla fríamente con números, pros y contras. Después de hablarlo con las personas importantes de nuestra vida, Firulais incluido, llegamos a la conclusión de que no vamos a aceptar la oferta. Y ahora ¿cómo decimos que no sin quedar mal y sin cerrarnos las puertas a futuras oportunidades?

Hay muchas razones para rechazar una oferta, y es una situación más común de lo que la mayoría cree. Desde el que la compensación no haya sido lo que prometieron, no representa un crecimiento tan importante, o simplemente algo no nos convence del todo. Sea cual sea la razón, hay que saber cómo dar la negativa para no cerrarnos las puertas y tampoco quedar (tan) mal. Recordemos que un proceso de selección y contratación es de dos partes, y ninguna empresa te está haciendo un favor al contratarte, así que habrá que ser sinceros y seguir los siguientes consejos para declinar la oferta y no morir en el intento.

Lo primero que hay que hacer, es actuar rápido. Es muy frustrante para los reclutadores que el gallo (o sea nosotros) declinemos el proceso cuando ya estamos en la etapa de la oferta. Claro que tendrá un segundo lugar para reemplazarnos, pero puede que no sea tan bueno como nosotros, su primera opción. Idealmente, para dejar una mejor impresión, deberíamos declinar de manera presencial (o su equivalente en estos tiempos pandémicos) pero, como reclutadora y candidata, muchas veces es suficiente con una llamada o un correo.

Lo segundo, es no echar choro. Entre más transparentes y directos seamos, mejor. Al final, lo que le importa al reclutador es que le estás diciendo que no, no le importa tanto el motivo. La recomendación más obvia es no echarle la culpa a la empresa porque queremos dejar la puerta abierta, así que nuestros motivos pueden canalizarse hacia nuestro plan de carrera, y que la oportunidad con ellos no se adecúa o alinea del todo con lo que estamos buscando para nuestro desarrollo profesional; también puede ser que nuestro ciclo en la compañía en la que estamos actualmente no ha terminado.

Pero, si realmente la razón es el dinero contante y sonante también es válido. Siempre y cuando se haya manejado el tema con total transparencia desde el inicio, y al final al ver la oferta, no se cumpla con lo pacto, y aún así, siempre se puede negociar. Y aquí también entra el tema de las contra ofertas, porque eso nos hace ver interesados solamente en el dinero.

Por último, hay que ser agradecidos con el proceso. No es culpa de nadie el que hayamos decidido declinar la propuesta, simplemente no se dieron las condiciones que necesitábamos. Sin embargo, siempre deja una mejor impresión el dar las gracias, tanto por el tiempo como por la oportunidad brindada. Y como preguntar no empobrece, comentarle al reclutador la posibilidad de considerarnos en futuras oportunidades para cuando las condiciones mejoren.

No hay que temer cuando decimos "no, gracias". Estamos tomando la mejor decisión para nosotros en ese momento, y lo peor que puede pasar, es que no nos vuelvan a llamar para ese proceso, pero no es ni el primero, ni el último en el que tengamos una oferta.

