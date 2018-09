Todos hemos recibido esa esperada (y a veces no tanto) llamada telefónica por parte de una compañía o de un headhunter en donde quieren saber un poco más de nosotros antes de decirnos si vamos a pasar a la siguiente ronda (generalmente una entrevista con Recursos Humanos) o si quedaremos eliminados en ese momento, o la tercera... que ellos nos vuelven a llamar y sólo nos dejan como novia de pueblo.

¿Por qué hacen una primera llamada telefónica y por qué muchas veces no pasamos de ahí?

Vámonos por partes. Esas llamadas se conocen como filtros telefónicos, y los reclutadores los usan para poder descartar candidatos de relleno, de los que realmente van a poder empatar con la posición. Y muchas veces no pasamos de ahí, aunque tengamos el perfil, porque no sabemos cómo responder o qué es lo que los reclutadores están buscando en nuestras respuestas.

Lo que nos lleva a nuestra siguiente pregunta: ¿cómo podemos contestar y pasar al siguiente filtro? Lo básico es: poniendo atención, muchas veces las preguntas que nos hacen nos dan una gran cantidad de información si sabemos leer entre líneas, o en este caso, entre preguntas. Claro que va a haber preguntas generales: "¿Cuál es tu fecha de nacimiento?" "¿Ahorita estás trabajando en Godinez Inc. como Godín Alfa?" "¿Cuáles son tus principales funciones ahí?". Y después vienen las preguntas específicas por departamento, por posición, por responsabilidad.

La preguntas

Me encantaría darles una lista de todas las preguntas que hacen por área o por posición y cómo contestar a todas y cada una de ellas. Pero no puedo. Lo que sí puedo hacer, es darles unos tips para que la próxima vez estén mejor preparados y puedan tener una entrevista y no sólo quedarse con el teléfono en la mano:

· Datos de contacto: pregunten nombre completo de la persona que los está buscando, de qué empresa es, su teléfono y su correo electrónico. Aunque no pasen del filtro, ya tienen los datos de un posible reclutador a quien le pueden enviar su CV cuando estén buscando nuevos horizontes.

· Tiempo: no están en una llamada con su tía, su mamá o su mejor amigo, a quien pueden contarle con pelos y señales toda su vida laboral. Los reclutadores están buscando por información específica y como tal, las preguntas suelen serlo. Den respuestas claras y concisas. Si el reclutador les pide detalles, entonces se los comparten.

· Atención: Pongan atención al tipo de preguntas que les están haciendo para que puedan darse una idea de para qué los están buscando. Con suerte, las preguntas les podrán dar información del nivel jerárquico de la vacante, si es más estratégica o más operativa o incluso si es un reemplazo. Paren oreja muchachos.

· Tomen nota: De las preguntas que les están haciendo y de la información que les lleguen a compartir de la posición y de la empresa. Ahí tienen otra gran fuente de información y después pueden stalkearlos en LinkedIn para entender un poco más de qué va el asunto.

· Pregunten: ¿Dónde está basada la posición? ¿Qué tiempo dura el proceso? ¿Cuándo se pondrán en contacto para agendar el siguiente paso? ¿Qué sueldo y prestaciones ofrecen?

· Sueldo: Siempre es un tema sensible. No teman decir el sueldo que manejan y las prestaciones que tienen, pero tampoco quieran pasarse de listos y pedir un aumento de más del 50% como para que regateen y de todas maneras salgan ganones. Sean siempre honestos.

· Gratitud: Den las gracias. Aunque no les interese la posición o no hayan cumplido con todas las expectativas, agradezcan la atención y el tiempo que les dedicaron. Así lograrán dar una mejor impresión al reclutador y podrán ser tomados en cuenta más adelante para otras posiciones.

Tips

Ya si de plano después de estos tips no logran pasar de las llamadas telefónicas, es que San Cayetano todavía no les ha encontrado la siguiente chambita buena.

