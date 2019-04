Salvando al Godín de otro término Millennial

Hace algunos años, lo más común era encontrarse con jerarquías organizacionales del tamaño del Empire State, que si había un Vicepresidente, un Gerente Senior y uno Junior, cada quién con sus asistentes, con sus jefaturas y coordinaciones para que fueran escalando durante el resto de su vida o para que se quedaran ahí. Hoy en día, nos encontramos con estructuras y jerarquías mucho más planas que se basan en los equipos multidisciplinarios de trabajo y no en el título nobiliario de cada quién.

El reto entonces, está en cómo liderar equipos tan diversos de trabajo y se resume en una palabra: inclusión. Esto no quiere decir que baste con agarrar una persona de chile, mole y pozole y ponerlas en el mismo equipo, es necesario tener un liderazgo inclusivo para que funcione; un liderazgo que asegure que todos se sientan incluidos, tomados en cuenta, valorados, empoderados y que agregan valor al equipo y a la compañía.

Varios estudios muestran que el ser inclusivos con nuestros equipos de trabajo aumenta la productividad en un 17%, aumentan la calidad de la toma de decisiones en un 20% y aumentan la colaboración en un 29%, y todo esto, ayuda a reducir el ausentismo.

No coman ansias, aquí están 6 rasgos que distinguen a un líder inclusivo de los que no lo son:

1. Compromiso visible: se les notan las ganas de mejorar, cambiar para bien el status quo, hacer responsables a los demás de sus funciones y acciones, y hacer de la inclusión una prioridad.

2. Humildad: son modestos cuando se trata de sus capacidades, admiten abiertamente sus errores, y crean el espacio para que otros participen y colaboren.

3. Conciencia de sesgo: conocen sus límites, sus puntos ciegos y las fallas del sistema, y con ese conocimiento, trabajan con base en la meritocracia.

4. Curiosidad: no solamente a nivel académico, si no a nivel personal. Se interesan honestamente en las personas que los rodean y que forman parte del equipo, son empáticos, no juzgan y tratan de entender a los demás.

5. Inteligencia cultural: ponen atención a los detalles personales y tratan de adaptarse a los mismos en la medida de lo posible.

6. Colaboración efectiva: empoderan a otros, ponen atención a la diversidad de pensamiento y seguridad mental, además de enfocarse en la integración y cohesión del equipo.

Claro, son rasgos que pareciera todos los líderes, independientemente de si son inclusivos o no, deberían tener, pero lo importante es cómo desarrollamos y nos aseguramos de tenerlos. Debemos conocer cuál es nuestro alcance o nuestra percepción como líderes inclusivos y preguntar por retroalimentaciones, sobre todo de personas diferentes a nosotros, dentro y fuera del equipo.

Como dice el dicho: "el que no habla, Dios no lo oye", y no me refiero a presumir "Soy un líder inclusivo", "Miren mi capacidad de inclusión"; no somos veganos ni crossfiteros. Basta con mostrar con acciones nuestro compromiso y entrega. Otra acción importante, es buscar las diferencias activamente y salir de nuestra zona de confort, tanto a nivel físico como mental y encontrar oportunidades de trabajar con equipos diferentes.

No le tengamos miedo a lo diferente, al final, es lo que más nos hace crecer.

