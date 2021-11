Salvando al Godín de los nuevos esquemas

Si pensábamos que la presión por adaptarnos a un esquema de home office al principio de la pandemia estaba intensa, no es nada comparada con la presión para modificar y adaptar las políticas actuales hacia un esquema híbrido. Y con híbrido nos referimos no solamente al Home Office, si no la flexibilidad de poder trabajar desde cualquier parte del mundo.

Todo empezó durante la pandemia, porque claro, si nos mandaron a nuestras casas por tiempo indefinido, ¿por qué no irnos al pueblo de la familia? ¿Por qué no irnos a esa cabañita en el bosque que tantos ojitos nos hacía? O incluso a la playa, a ese tiempo compartido que nada más acumula polvo.

Pero ahora que estamos regresando a un esquema híbrido de trabajo presencial y trabajo a distancia, ¿qué va a pasar? ¿Todo es color de rosa? ¿O cuáles son los pros y los contras?

Pongámonos los lentes de color de rosa primero. Un esquema de trabajo híbrido o flexible, permite tener una mayor diversidad laboral dentro de la organización porque, uno, se reduce el abandono de las entrevistas presenciales. ¿Quién quiere pedir el día para manejar dos horas para asistir a una entrevista de 40 minutos y tener que manejar otras dos horas de regreso cuando se pueden conectar por videoconferencia? La verdad, nadie. Aunque he de admitir que todavía, a casi dos años de la pandemia, algunos candidatos todavía me preguntan la dirección para presentarse a la entrevista, mis vidis. Y dos, las entrevistas virtuales nos dan más tiempo y mejores oportunidades de buscar candidatos foráneos y extranjeros que cumplen el perfil, están interesados y le sumarían mucho a la compañía.

Claro está que también se necesitan ciertas habilidades para hacer que este esquema funcione, tales como la creatividad, la comunicación, y el manejo de la tecnología son algunas que sí o sí, debemos de tener. Mientras que la empatía, la adaptabilidad y la integridad, se convierten en las principales aptitudes que nos permiten reaccionar rápidamente a los cambios y mantener un buen ambiente con el equipo.

Y como sabemos que no todo en esta vida es color de rosa... Vámonos ahora con los contras de este modelo. Una de las preocupaciones más importantes, sobre todo de los líderes, es que quienes decidan trabajar de manera remota, se sientan aislados del equipo, de lo que pasa en la compañía y de todo, en general. Mientras que los empleados están preocupados por cómo impactará negativamente en su crecimiento profesional el trabajar desde casa, contra los que sí están trabajando de manera presencial.

Además de toda la gestión de los colaboradores en los diferentes esquemas, que nos lleva a trabajar no por horario, sino por resultados, y ser cada vez mas autónomos en nuestros procesos y funciones.

Con todo y todo, los modelos híbridos son la mejor opción en estos momentos para encontrar un balance entre el interés de la compañía y el interés de los colaboradores; entre nuestra vida laboral y nuestra vida personal; y a sentirnos más seguros sobre la situación que nos achaca mundialmente al tener la libertad de decir "Jalo, voy a la oficina." O "Nel, me pongo presentable de la cintura para arriba mientras sigo en pants para la junta".

Falta ver cuánto nos va a durar el chistecito. Si bien, más de la mitad de las empresas mexicanas hicieron adaptaciones desde el inicio de la pandemia, la mayoría de ellas solamente considera necesarias estas adaptaciones durante dos años, y se están viendo generosos. Son los menos, quienes están considerando una política de trabajo flexible que llegó para quedarse.

Para La Silla Rota es importante la participación de sus lectores a través de comentarios sobre nuestros textos periodísticos, sean de opinión o informativos. Su participación, fundada, argumentada, con respeto y tolerancia hacia las ideas de otros, contribuye a enriquecer nuestros contenidos y a fortalecer el debate en torno a los asuntos de carácter público. Sin embargo, buscaremos bloquear los comentarios que contengan insultos y ataques personales, opiniones xenófobas, racistas, homófobas o discriminatorias. El objetivo es convivir en una discusión que puede ser fuerte, pero distanciarnos de la toxicidad.