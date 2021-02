Salvando al Godín de los nudos en la espalda

México tiene el primer lugar en muchas cosas a nivel mundial: producción de plata, biodiversidad de reptiles, obesidad infantil y… estrés laboral (obviamente hay muchas más cosas buenas, y malas, pero ésa es otra historia). Entonces, no sólo somos uno de los países que más horas trabajan al año (y que menos les pagan por ello), somos también EL país más estresado, según los últimos datos de la OMS (Organización Mundial de la Salud, para quienes tengan duda) publicados en 2017.

Según la OMS, el 75% de la población mexicana sufre estrés laboral o síndrome de burnout (agotamiento, pues). Nos pisan los talones China con 73% y Estados Unidos con 59%. ¿Y por qué los mexicanos estamos sufriendo de tanto estrés y agotamiento si nos pagan bien y tenemos las mejores condiciones para trabajar a nivel mundial? Sí, ajá (nótese el sarcasmo). Bueno, la OMS propone dos razones principales: primero, la falta de equilibrio (nos desalinean la vida, el amor, los chakras…) que provocan la inmensa carga de trabajo junto con la presión que eso conlleva, y segundo, los limitados conocimientos y capacidades a los que se enfrenta el Godín mexicano.

Seamos realistas, aunque nos duela admitirlo un poco: la carga de trabajo de la mayoría de los puestos tendría que repartirse entre mínimo dos personas, pero como los mexicanos tenemos súper poderes, pues lo hacemos solos, aunque sepamos que no vamos a terminar todos los pendientes que tenemos durante el día y poco a poco se vayan acumulando. Y la otra parte que también nos cuesta trabajo admitir… es que no estamos lo suficientemente preparados para nuestros trabajos, y ahí podemos empezar desde los idiomas y mejor ni hablar de carreras terminadas, especializaciones o mantenernos actualizados. Desafortunadamente hay muchos elementos del perfil (como hablar inglés) que se siguen menospreciando muchísimo aunque en la mayoría de los trabajos sean un requisito indispensable.

Entonces si combinamos mucha chamba, con poca preparación, pues… obviamente vamos a terminar o pelones o con tantas canas verdes, que pareciera que traemos peluca. Y no sólo eso, el nivel de estrés que venimos manejando le cuesta a las empresas 16 millones de pesos anuales entre incapacidades, faltas, accidentes, y emergencias. A pesar de esto, ya hay iniciativas (sobre todo en empresas del sector comercio (retail), alimentos y bebidas) que se están desarrollando e implementando para combatir el estrés y sus efectos negativos.

Horario flexible, home office, pausa activa

¿Cómo qué se está haciendo pues? Se están implementando políticas de horario flexible, así como la práctica del home office. También se están desarrollando estrategias como salas de juegos, programas de recreación e integración, beneficios como gimnasio, comedor o snacks, entre otras. Aunque el tema de la salud de los colaboradores (o salud ocupacional) es un tema que deben gestionar las empresas, y a pesar de los avances que se tienen en cuanto a la prevención de riesgos, todavía falta crear conciencia sobre el bienestar dentro de las organizaciones.

Pero, no todo está en manos de nuestra compañía, nosotros también podemos tener la iniciativa para combatir esa cabellera verde. Por ejemplo, es recomendable que por cada 50 minutos continuos de ver la computadora (¡te odiamos reporte urgente!) hagamos un descanso de 10 minutos. Ese descanso no significa ver el celular (¡deja de ver pantallas!), sino ver lo más lejos que podamos de nuestro lugar. En esos 10 minutos de descanso, (tampoco se vayan a pasar de listos y se tomen 20), podemos hacer una pausa activa que es una rutina breve de ejercicio que nos ayuda a mejorar nuestra postura y nuestro rendimiento. Y para que no apliquen la de “Simooooon, cuando me acuerde busco los ejercicios” aquí les dejo algunos:

Ojos

· Parpadea varias veces hasta que ya no sientas que te arden los ojos cuando los cierras.

· Cierra los ojos y tápalos con tus manos (sin presionar demasiado, no queremos que te los saques. Ése es trabajo del reporte de finanzas), mueve los ojos a la derecha por 6 u 8 segundos, y vuelve al centro. Haz lo mismo hacia la izquierda, hacia arriba y hacia abajo. Todos 3 veces.

Cuello

· Flexiona la cabeza llevando tu mentón hacia el pecho, en esa posición gira la cabeza hacia tu hombro derecho por 10 segundos y luego hacia el izquierdo.

· Gira suavemente la cabeza hacia tu hombro derecho y sostén la mirada por encima del hombro (como esas veces que estás viendo Facebook en la oficina y revisas que nadie te esté viendo) durante 10 segundos y luego haz lo mismo del lado izquierdo.

Hombros

· Con los brazos relajados a ambos lados del cuerpo, haz de cuenta que le estás diciendo a tu jefe “No sé ni me interesa” subiendo los hombros como si quisieras tocar tus orejas, y después de 5 segundos, bajándolos a su posición normal.

· Siguiendo con los brazos relajados, vamos a hacer lentamente 5 círculos hacia adelante solamente moviendo los hombros y luego, 5 círculos hacia atrás.

Manos y codos

· Con una mano a la vez, flexiona dedo por dedo empezando por el niño bonito (meñique) hasta que cierres el puño, luego, flexiona los dedos uno por uno para abrir el puño. Repite con la otra mano.

· Flexiona los codos y pon las palmas hacia abajo. Realiza círculos con las muñecas despacito primero 5 veces hacia afuera y luego 5 veces hacia dentro.

Espalda y abdomen

· Como si estuvieras entrelazando las manos con tu amorcito, entrelaza las tuyas detrás de la espalda y empújalas suavecito hacia abajo, siempre con la espalda recta, hasta sentir tantita tensión y aguanta 5 segundos. Repite el ejercicio 3 veces.

· Igual, vas a entrelazar tus manos esta vez por delante con las palmas hacia afuera y empuja suavecito para estirar la espalda y los brazos. Encorva ligeramente (no queremos parecer jorobado de Notredame) la espalda y baja la cabeza para que quede entre los brazos. Sostén por 5 segundos la posición, y repite 3 veces.

Y si intentaron hacer alguno de estos ejercicios mientras leían… ¡felicidades! Ya lograron la pausa activa del día. Ahora, sin Yolanda y a seguirle dando al reporte.

Salvando al Godín de renunciar

