Salvando al Godín de la Contingencia

Sí, sí. Muy a su pesar, la columna se suma al tren.

Sabemos que los chilangos somos resistentes; que si el agua y sus bacterias; que si los taquitos en la calle; que si las gorditas saliendo del metro; que si la lluvia ácida; y ahora, la contaminación. En pocos años, seremos quienes mejor aguanten el cambio climático. Eso si no morimos todos durante la fase de entrenamiento.

Con toda la contingencia, se han estado tomando acciones a regañadientes y un poco tarde en algunos casos. Pero lo que sorprende a todos los Godínez, es ¿por qué no se ha activado el home office? Ya se activó la suspensión de clases para nuestros queridos y adorados chiquillos chilangos, y ya se activó el doble Hoy No Circula, para reducir emisiones y no ayudarle a las partículas de los incendios... pero ¿y la salud de los Godínez? ¿O es que nosotros ya desarrollamos branquias sin saberlo?

Entiendo que para muchos Godínez el hacer home office no aplica, porque algunos no trabajan en una oficina o su trabajo no se puede hacer de manera remota. Pero hay muchos que sí lo pueden hacer y al parecer el tema de la contaminación no parece ser tan grave como para cuidar la salud de los colaboradores.

Si se han sentido desganados, con dolores de cabeza, más cansados de lo normal y les parece que todos los días son lunes por el trabajo que les cuesta concentrarse, es porque la contaminación sí nos está afectando. Y al rato que empecemos con problemas de salud, como su servilleta, que no fue a trabajar por infección de garganta, nos avisan.

Como Godínez nos ponemos la camiseta para todo lo que ocupen de nosotros. Pero también tenemos derecho a exigir cuando se trata de nuestra salud, siempre sin abusar, pero cuidándonos.

Salvando al Godín de los cinco Jinetes del Apocalipsis

