Salvando al Godín con agradecimientos

Siempre es bueno agradecer, y transmitirle al equipo todo lo que hacen por nosotros, y todo lo que logramos gracias a su esfuerzo. Además, está comprobado que si mostramos nuestro agradecimiento, los clientes compran más, y nuestros colaboradores trabajan mejor.

No a todos se nos facilita mostrar esta apreciación de la mejor manera, pero para que no cunda el pánico, les dejo un par de tips:

1. Sé específico. Vale mucho más que nos reconozcan algo específico que sí hicimos, a que nos den el general "gracias por todo". Capaz y no hicimos nada y de todos modos nos están agradeciendo.

2. Hazlo personal. Va muy de la mano con el ser específico. No a todos les gusta el alcohol, no a todos les gusta lo dulce, o lo salado. Si hay algo que nos distingue, son nuestros gustos, nuestra historia, y el dar un detalle cercano, hace que la intimidad rompa el hielo más allá de lo profesional.

3. Usa medios tradicionales. Escribir una nota a mano, nunca pasará de moda. Y el gesto implica tiempo, esfuerzo, pensar en cada uno. Hay mucha más dedicación que un Ctrl+C y un Ctrl+V que nos lleva 2 segundos.

4. Sé auténtico. Se nota cuando mentimos por convivir. Si no te nace, no lo hagas. Si no es merecido, tampoco lo hagas. Pero si toca, no hay que pichicatear las palabras ni los gestos.

5. Añade valor. Además de las notas o las palabras de agradecimiento, ten un gesto más allá. Tal vez un día libre, o salir temprano. Un bono no estaría nada mal. Las palabras son buenas, pero las acciones son las que más perduran y las que a largo plazo más nos ayudan a retener el talento.

6. No olvides a los que están detrás. Es fácil tratar con nuestro equipo directo, los vemos todos los días, pero también son importantes todos los que lo hacen posible: el equipo de limpieza, el servicio de mensajería, el personal de comedor.

7. Escucha. No todos estarán del todo contentos. Siéntate y escúchalos atentamente. A veces podremos hacer algo al respecto, y a veces no. Pero si te tienen la confianza de decir qué es lo que no va bien, es algo a tomar en cuenta.

8. Hazlo público. Se alaba en público, y se regaña en privado. Nunca al revés.

Con las fiestas tan cerca, el cierre de año, y un nuevo panorama para el 2022, todos necesitamos palabras alentadoras y que le den sentido más allá de todo el esfuerzo hecho este 2021.

