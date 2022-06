Salud: presupuesto para el desarrollo sostenible

La financiación pública desde una fuente de financiamiento estable y sostenible es clave para alcanzar la Agenda 2030. En 2015, México se comprometió a lograr los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de esta Agenda. Uno de ellos es garantizar una vida sana y promover el bienestar para todas las personas en todas las edades: ODS 3, Salud y Bienestar.

La vinculación del presupuesto a los ODS se realiza a través de los Programas Presupuestarios (PPs). En 2022, 25 de los 55 PPs del sector salud contribuyen directamente a 11 de las 13 metas del ODS 3. No se identifican recursos alineados a las metas de reducción de muertes y lesiones por accidentes de tráfico y enfermedades por contaminación ambiental.

En concreto, de 2018 a 2022, en promedio, 69.2% del presupuesto del sector salud contribuyó directamente al ODS 3. Sin embargo, en 2022, los recursos para este objetivo alcanzan 66.3% del presupuesto para salud, esto es 1.3% menor al monto de 2020 y se alcanza el nivel más bajo desde 2018. Todas las metas disminuyeron su participación presupuestaria entre 0.1 y 6.7 puntos porcentuales respecto a 2021.

La meta que busca lograr la Cobertura Universal en Salud (CUS) cuenta con los mayores recursos federales y PPs alineados: 54.4% del gasto en salud y 13 PPs. Esta meta disminuyó su participación presupuestaria de 62.2% en 2018 a 54.4% en 2022. En contraste, la población que presenta carencia por acceso a los servicios de salud aumentó en 15.6 millones de personas, al pasar de 16.2% en 2018 a 28.2% en 2020. Igualmente, los recursos vinculados a reducir la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles pasaron de 47.6 % en 2018 a 43.6 % en 2022. Estos padecimientos podrían impactar en mayor medida a las finanzas públicas debido a sus costos de atención.

Además, en México solamente se monitorean nueve de 28 indicadores de salud. Esto dificulta la planeación y desarrollo de políticas públicas que atiendan las metas e indicadores con menores avances para el desarrollo sostenible. Seis de los nueve indicadores que se monitorean presentan retrocesos como el aumento en el gasto de bolsillo y la población sin acceso a servicios de salud, barreras de acceso, una alta prevalencia de obesidad y sobrepeso y un déficit de trabajadores de la salud. Esto sugiere que el sistema de salud mexicano está lejos de alcanzar las metas de la Agenda 2030 en materia de salud.

De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, alcanzar las metas del ODS 3 requiere que México incremente tanto los recursos públicos como privados para el desarrollo sostenible y utilizarlos eficientemente para maximizar su impacto. El presupuesto del sector salud se ha ubicado por debajo del 3 % del Producto Interno Bruto (PIB) cuando la sugerencia internacional es destinar más del 6 % del PIB, esto se ha traducido en los retos y desafíos que se tienen en salud.

*Judith Senyacen Méndez Méndez | Coordinadora de Salud y finanzas públicas. Obtuvo una maestría en Administración con especialización en Finanzas Corporativas en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) y licenciada en Economía por la misma institución. Ha cursado estudios de Evaluación Social y Económica de Proyectos en el ITAM, Model for Evaluation of Financing Options de la International Atomic Energy Agency (IAEA) y de Economía de la Salud en el INSP. Tiene experiencia en evaluaciones socioeconómicas de proyectos públicos. Se incorporó al CIEP en julio 2016 y se desempeña como coordinadora del área de Salud y finanzas públicas. Le interesa contribuir a un México donde la salud sea un igualador social y no un perpetuador de inequidades.

**Alejandra Llanos Guerrero | Investigadora. Economista por la Universidad de Guanajuato. Realizó sus prácticas profesionales en el Banco Interamericano de Desarrollo, sede Washington DC, donde mejoró sus habilidades de investigación económica y manejó de bases de datos. A lo largo de su licenciatura fue asistente de investigación, finalista del Reto Banxico 2018 e impartió los laboratorios de econometría. Entre sus principales intereses se encuentran los temas de desigualdad, políticas basadas en evidencia y el Sistema Universal de Salud (SUS). Actualmente colabora en el CIEP como asistente de investigación del área de Salud y finanzas públicas. Busca tener impacto para un México mejor.

Para La Silla Rota es importante la participación de sus lectores a través de comentarios sobre nuestros textos periodísticos, sean de opinión o informativos. Su participación, fundada, argumentada, con respeto y tolerancia hacia las ideas de otros, contribuye a enriquecer nuestros contenidos y a fortalecer el debate en torno a los asuntos de carácter público. Sin embargo, buscaremos bloquear los comentarios que contengan insultos y ataques personales, opiniones xenófobas, racistas, homófobas o discriminatorias. El objetivo es convivir en una discusión que puede ser fuerte, pero distanciarnos de la toxicidad.