Rusia y Occidente, un sentimiento de déjà vu

En diciembre del año de 2021, Occidente comenzó a hacer sonar las alarmas por el inicio de la movilización masiva de tropas rusas hacia la frontera con Ucrania. Muchos sentimos en la boca del estómago un nudo de aprehensión que nos era familiar. Este sentimiento no lo ocasionó, como europeos y estadounidenses hoy suponen, la sombra del conflicto de 2014 que renace; tampoco lo originó la amenaza de la probable repetición de los eventos de 2008 en Georgia, como muchos analistas se apresuraron a vaticinar. Era la nada agradable confirmación de que Occidente y Rusia no han sabido encontrar una fórmula de relacionamiento estable desde el colapso de la Unión Soviética hace poco más de 30 años.

En este espacio hemos tratado algunos de los antecedentes históricos de ese fracaso. Hemos también apuntado los principales intereses en conflicto que alejan a las partes involucradas. Pero debemos de insistir que el problema es estructural y que la consecuencia es la existencia de una vecindad incómoda alimentada por una profunda y añeja desconfianza recíproca.

Todo país tiene el derecho de aspirar a la consolidación de un vecindario que no le sea hostil: recordemos la crisis de los misiles en 1962. Todo país tiene el derecho soberano de pertenecer a los acuerdos y agrupaciones que mejor convengan a sus intereses; así nace y crece la OTAN. Pero es en la intersección de esos dos derechos donde deben de crearse las instituciones y los mecanismos que concilien los intereses de los países involucrados. En ese dilema nos encontramos hoy.

Dónde estamos

Si el lector me permite un resumen: hace dos semanas Rusia solicitó a Estados Unidos respuesta formal, por escrito, a su demanda por la suspensión de la expansión de la OTAN hacia el Este, y en el sentido de que no deberían existir instalaciones militares de la OTAN cerca de la frontera rusa; lo anterior, señalaron los rusos, de acuerdo con el principio según el cual ningún país debería de reforzar su seguridad a expensas de la seguridad de otro país.

La respuesta de Estados Unidos

El pasado miércoles 26 de enero, John J. Sullivan, embajador estadounidense en Moscú entregó en la cancillería rusa la respuesta escrita a las demandas rusas. El documento no ha sido dado a conocer pero trascendió que en él Estados Unidos señalaba que "la OTAN mantendría su política de puertas abiertas" (establecida en el artículo 10 del tratado que creó la Alianza en 1949). Sin embargo, el secretario de Estado de EU, Blinken, apuntó que la respuesta de su país, además de apuntalar conceptos esenciales relacionados con la soberanía de Ucrania, "sugiere algunas medidas encaminadas a fomentar la transparencia entre las partes y la estabilidad en la región, así como incrementar la confianza en relación con ejercicios y maniobras militares en Europa". La respuesta menciona también, según Blinken, el control de armas nucleares y misiles de corto y largo alcance en Europa.

Por su parte, Sergey Lavrov, canciller ruso, indicó el viernes 28 que el documento norteamericano no respondía favorablemente a las propuestas centrales de Rusia.

La puerta abierta

No obstante, la respuesta de Lavrov contiene una segunda parte importante: "...hay una respuesta que da esperanza para el comienzo de una conversación seria en cuestiones secundarias." Evidentemente, la respuesta estadounidense contiene algunos aspectos que responden al interés ruso. Algo se movió.

Este sábado 29, se dio otro paso positivo: Rusia había programado maniobras de su armada en aguas de la zona económica exclusiva de Irlanda, ese día, el embajador ruso comunicó que el ministro de Defensa Sergey Shoigú había decidido, "como un gesto de buena voluntad", que dichos ejercicios se llevarán a cabo fuera del límite de las aguas pertenecientes a la zona económica exclusiva de Irlanda. No es coincidencia.

El escenario que sigue

Muchos analistas han elaborado sobre los escenarios que podrían derivarse de una incursión rusa a Ucrania, limitada o a gran escala, directa o apalancada con los separatistas de la región de Donbás, y sobre cuál sería el peso de la respuesta militar de Occidente y la naturaleza y efectos de las sanciones económicas y políticas contra Rusia. Prefiero hablar sobre los elementos que tendría un gran acuerdo con Rusia.

1. Un equilibrio duradero. Un acuerdo amplio tendría que atender las causas estructurales del conflicto y establecer canales de comunicación entre las partes. Si, como dice Blinken, Occidente está listo para negociar límites y controles relacionados con misiles y armas nucleares, ellos pasan por acuerdos que involucran la geografía donde estaría localizada la infraestructura militar de todas las partes y medidas de transparencia y verificación. Esto llevaría a renegociar los acuerdos de misiles de corto y largo alcance, y su cumplimiento daría tranquilidad y seguridad integral a los vecinos hoy en conflicto.

2. Es mejor un asiento en la mesa que un teléfono rojo. Es preciso que se modifique la arquitectura institucional europea para que Rusia disponga de canales institucionales de comunicación, participación y cooperación que permitan la paulatina consolidación de un espacio europeo seguro y próspero. Dichas instituciones deberán de contener medidas recíprocas de establecimiento de confianza que vayan nutriendo el flujo de una agenda común. Es evidente que los grupos de trabajo de la OTAN con Rusia no funcionan y que la interacción de Rusia con la Unión Europea es limitada y desigual.

3. Una agenda progresiva. Rusia y sus contrapartes de Occidente deberán de rehusar la apertura de negociaciones mediante la presentación de propuestas maximalistas de entrada. Una agenda progresiva que permita un avance paulatino en la consecución de acuerdos será la mejor manera de fortalecer la confianza entre las partes.

Como he señalado en otras ocasiones, esta puede ser la última ocasión para que este tema pueda ser resuelto de manera pacífica.

Memorias de un embajador: déjà vu

El primero de marzo, siendo embajador de México en Rusia, informé a mis superiores (inicio cita de algunos pasajes).

Moscú, 1 de marzo de 2014

Hace unos momentos, el Presidente Putin solicitó al Consejo de la Federación (Senado) autorización para el envío de tropas a Ucrania. Esta noche, son las 18:30 PM en Moscú, esta cámara iniciará ...una sesión de emergencia en Moscú para considerar la petición.

Los analistas estiman que, en todo caso, la movilización no iniciaría de inmediato ya que se requiere que la medida se discuta, sea votada y posteriormente comunicada al propio Presidente quien tomará en última instancia la decisión.

En las últimas 48 horas se han multiplicado las expresiones de extrema preocupación por parte de la Cancillería rusa y de legisladores de ambas cámaras y esta petición se presenta inmediatamente después de que la armada rusa realizara maniobras que fueron calificadas como "rutinarias" en los mares de Azov y Negro, así como las que realizara el ejército ruso en la frontera con Ucrania.

Es importante destacar que la motivación de la petición del Presidente Putin se refiere en particular a la necesidad de proteger a la población rusa de Ucrania, a los soldados rusos en la base de Sebastopol y a los intereses rusos, infraestructura, etc. También hay que destacar que la petición del presidente ruso no establece tiempo límite a la eventual participación militar sino que señala que esta deberá de durar hasta que la situación se estabilice.

La petición presidencial al Consejo de la Federación, no limita el eventual uso de la fuerza a Crimea. Los sucesos de esta península que incluyen una mayoría de pobladores rusos y donde se encuentra la base rusa de Sebastopol, esta en el centro de la problemática.

Finalmente, debo de señalar, por otra parte, que este sábado se percibe un sensible incremento de las medidas de seguridad y vigilancia en Moscú.

Mientras escribo, en este momento, 18:44, inicia la sesión del Senado. Preside la Presidenta Valentina Matviyenko. El primer orador se esta refiriendo a las expresiones de ayer del Presidente Obama, las califica de provocación y solicita el retiro inmediato del embajador ruso en EU.

El segundo orador señala que lo que ha sucedido en Ucrania significa el quebranto total del orden constitucional ucraniano.

Ese, por lo que veo, será el tenor de la sesión.

Seguiré informando,

RB

Fin de la cita.

