Resultados del monitoreo de precampañas

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) máximo órgano de decisión, conoció el pasado 15 de febrero el "Informe sobre el monitoreo de noticiarios y la difusión de sus resultados durante el periodo de precampañas", dando cumplimiento a lo mandatado por el artículo 185 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que ordena la realización del monitoreo de transmisiones tanto de precampañas como de campañas electorales en radio y televisión que se difundan.

Este informe, realizado por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en coordinación con la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, tiene por objetivo dotar al Consejo General del INE y a la sociedad en general de información respecto del tratamiento que los noticieros dieron, en este caso, a las precampañas que se desarrollaron de 23 de diciembre de 2020 al 31 de enero de 2021.

En este periodo, la UNAM se encargó de monitorear un catálogo que incluyó a los 63 noticiarios y los 10 programas de espectáculos o de revista más importantes del país, exponiendo el comportamiento de los medios de comunicación masiva, con relación a la cobertura que dan desde los espacios en los que difunden noticias, a los diferentes participantes de la contienda electoral durante el periodo de precampaña.

El tiempo total dedicado a las precampañas para diputaciones federales en los programas monitoreados en radio y televisión que difunden noticias fue de 80 horas, 21 minutos y 47 segundos, de donde el 72.5% correspondió a tiempo en radio y u 27.5% a televisión.

Del tratamiento de la cobertura de las precampañas para diputaciones federales, sobresalen las notas informativas (44.5%), seguido de los programas de opinión y análisis (36.1%), entrevistas (15.7%), reportajes (2%) y programas de debate (1.7%).

El informe incluyó el tema correspondiente a la equidad de género con la finalidad de identificar las diferencias sobre el tratamiento otorgado a las y los precandidatos. Así, el monitoreo reportó que, en un 66.2% la cobertura en radio y televisión no registró especificación alguna de género, en tanto que cuando se hizo distinción entre precandidatas y precandidatos, las mujeres precandidatas tuvieron apenas una lamentable cobertura de un 7.9% por un 25.9% de los hombres precandidatos, más del triple de estos espacios destinados a hombres en prejuicio de las mujeres que siguen siendo discriminadas en los medios de comunicación.

Respecto al uso de un lenguaje incluyente, es decir, el que refleja la pluralidad de nuestra sociedad y que busca no excluir a ningún grupo social de la narrativa, se identificó que durante el periodo de precampañas se analizaron un total de 708 piezas de monitoreo sin hacer uso de lenguaje incluyente y no sexista, de los cuales 447 fueron realizadas en radio y 261 en televisión. Cabe resaltar que el 62.5% de estas omisiones de lenguaje incluyente y no sexista fueron realizadas por hombres y un 37.5% por mujeres.

Estos datos permiten evidenciar que prevalece un trato diferenciado y discriminatorio entre hombres y mujeres que no termina por reconocer el trabajo pleno de las mujeres durante los procesos electorales.

El monitoreo también analizó, por primera ocasión y en virtud de la reforma para prevenir, atender, erradicar, sancionar y reparar la violencia política en contra de las mujeres por razón de género publicada el 13 de abril de 2020, la violencia política contra las mujeres en razón de género, con el propósito de conocer la presencia de estereotipos de género vinculada a este tipo de violencia. Para ello, identificó los siguientes estereotipos: cosificación de las mujeres, roles domésticos, rasgos físicos o vestimenta, edad, rasgos de subordinación, expresiones sexistas en declaraciones. Los resultados reflejan que, de las 428 piezas de monitoreo en radio y televisión estudiadas, sólo una presentó estereotipos de género con una frase relacionada con la edad.

La liga desde donde se puede acceder al portal del monitoreo es el siguiente: http://monitoreo2021.ine.mx/.

Ahora bien, con las evidencias mostradas en este informe proporcionan a la ciudadanía elementos claros sobre los siguientes aspectos:

· El monitoreo de las precampañas a diputaciones federales permite conocer el tiempo dedicado por los noticieros a cada una de ellas.

· El monitoreo permite identificar la cobertura noticiosa dedicada a cada uno de los partidos, coaliciones y precandidaturas.

· El monitoreo permite conocer el tratamiento, tiempo y espacios que se destinan a las campañas de las precandidatas.

No obstante, será fundamental reforzar el trabajo realizado para lograr una cobertura libre de discriminación y sin estereotipos que permita lograr coberturas noticiosas equitativas lo que contribuirá a obtener mejores resultados en el monitoreo que se reflejen en las campañas electorales y, con ello, tendremos una elección más igualitaria, sin discriminación y libre de violencia política contra las mujeres.

