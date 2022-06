En la mañana del pasado viernes 10 de junio de 2022, la oficina de Prensa de la Santa Sede informó que "aceptando la petición de los médicos, y para no anular los resultados de las terapias de rodilla aún en curso, el Santo Padre con pesar se ve obligado a aplazar el Viaje Apostólico a la República Democrática del Congo y a Sudán del Sur", que estaba programada para principios de julio.

La nueva fecha del viaje quedará "por definir".

Apenas una semana antes, se había confirmado el viaje junto con el de Canadá, que por cierto sigue firme, previsto para finales del mes de julio.

Semanas antes, también tenía agendado un viaje a Líbano y quedó por definir.

¿Por qué?

El líder religioso tiene desde hace meses problemas en la rodilla derecha que se han agravado hasta hacerle difíciles los movimientos. Recordemos que en los años noventa fue operado en la cadera derecha, y se le tuvo que poner una prótesis, y desde entonces tiene una postura inadecuada y un mal andar; aunado a ello la ciática que padece han terminado causándole el mal funcionamiento de la rodilla derecha que lo obliga a moverse en silla de ruedas y a veces con bastón.

Aunado a eso, el papa hizo comentarios en privado sobre su salud con obispos de Italia, nada grave, pero trascendió en algunos medios y especularon con lo de la renuncia.

En la audiencia general de este miércoles, el Papa Francisco aseguró que los ancianos "no podemos hacer lo mismo que hacíamos de jóvenes. El cuerpo tiene otros ritmos y debemos escuchar el cuerpo y aceptar los límites. Todos tenemos, también ahora yo tengo que andar con el bastón", subrayó.

Y, alguien, de la agencia católica Aci-prensa- quien por alguna razón ha especulado con lo de la renuncia-, redactó una nota cuya cabeza reza: ¿El Papa Francisco responde a quienes especulan con su renuncia? "Algunos vaticanistas han interpretado este mensaje como una respuesta a los rumores sobre una posible renuncia del Papa Francisco.", subraya.

Agrega que hace unos días, se anunció que visitará la ciudad italiana de L'Aquila a fines de agosto de este 2022, y que ello pudiera ser "ser el preludio de la renuncia del Papa Francisco, ya que en esa ciudad está sepultado el Papa Celestino V, que lideró a la Iglesia Católica durante solo cinco meses antes de su renuncia el 13 de diciembre de 1294."

Mmm...

¿Qué tienen que ver esto?, con todo respeto.

Nada.

Las especulaciones se incrementaron desde julio de 2021 cuando el pontífice se sometió a una dura cirugía de colon. Se trató de una diverticulosis que obligó a extirparle treinta y tres centímetros del intestino grueso, y no le fue bien con la anestesia y el otro rumor corrió desde que anunció el octavo consistorio de su pontificado donde crearán veintiún nuevos cardenales, y está programado a llevarse a finales de agosto, con lo que ello implica. Con un pero, de acuerdo a la legislación eclesiástica el colegio debe estar compuesto por no más de 120 electores, y con este consistorio habrá de más de 130, o sea que Francisco no piensa renunciar, de momento.

Pero algunas analistas han interpretado que con eso el Papa se despide, nada que ver.

Aunque no descarto que en un futuro el papa Francisco siga los pasos de Benedicto XVI cuando aquel 11 de febrero de 2013 se atrevió a romper una tradición de siglos: retirarse en vida, lo que soñaron varios de sus predecesores y no pudieron concretar. Creo que esa idea la trae el papa argentino, pero no de momento.

¡Jorge Mario Bergoglio no piensa renunciar!, de momento; y más allá de las dolencias propias de una persona de su edad está más lúcido que nunca.

Apenas, el sábado pasado recibió en audiencia casi privada al ex presidente de Argentina Eduardo Duhalde, y éste comentó que el Papa le aseguró que no renunciará a su cargo a raíz de los problemas de salud que lo afectan.

Duhalde aseguró que su paisano "se reía" de las versiones de dimisión y que en los próximos días volverá a caminar luego de un tratamiento en su rodilla derecha. "Estaba de muy buen humor", aseguró, y agregó: "Lo que pasa es que toman parte de lo que dijo. Me dijo que si el problema lo tenía en la cabeza no podía seguir, pero en la rodilla no había ningún problema".

"Se está haciendo kinesiología (terapia) y en pocos días cree que va a pararse y que va a estar caminando", señaló Duhalde, a radio Mitre.

En el mismo sentido en un artículo de opinión su amigo el sacerdote argentino Guillermo Marcó comenta el papa "se encuentra perfectamente bien y de ninguna manera está pensando en renunciar".

Dice que recientemente tuvo "una larga conversación" con él, ocasión en la que pudo comprobar que está "de muy buen ánimo, súper atento y conduciendo con energía y coraje la Iglesia", por lo que concluyó que las insistentes versiones sobre su posible dimisión "carecen de todo asidero".

Coincido.

Lo que ha que ocurrido es que Francisco redujo un poco sus actividades. Por ejemplo, cambio mudó algunas de sus audiencias desde la Biblioteca del segundo piso del Palacio Apostólico al salón de la planta baja de la Domus Santa Marta, en la que vive en el Vaticano.

Además, en abril en su viaje apostólico a Malta tuvo que descender del avión con la ayuda de montacargas.

Desde entonces, lo hemos visto en silla de ruedas y en alguna ocasión ha usado un bastón para moverse, y de ahí los rumores.

Pero su agenda diaria en el Vaticano es intensísima; tiene audiencias, catequesis, homilías y mensajes de todo tipo para la gente que lo visita; no se cansa, y más para una persona de su edad.

Además, ha trascendido que él no desea operarse. Confía en que saldrá con bien con las infiltraciones en la rodilla y la fisioterapia a la que se somete dos veces por semana.

¡Va bien!

Reiteramos hay Papa para rato.

Sufre por lo que pasa en Ucrania, y desea ir a Kiev; ese asunto no lo deja dormir, y sufre.

Este domingo pasado y después del rezo del Ángelus dominical, el papa Francisco pidió que no nos acostumbremos a la trágica realidad de la guerra en Ucrania y pidió no dejar de rezar y luchar por la paz.

La invasión de Ucrania por parte de Rusia superó los 100 días, y los combates continúan en varios puntos del país, por ello subrayó Francisco "que el paso del tiempo no enfríe nuestro dolor y nuestra preocupación por esta gente martirizada".

Pidió "¡Por favor, no nos acostumbremos a esta trágica realidad! ¡Tengámosla siempre en nuestro corazón! ¡Recemos y luchemos por la paz!".

Clave la reunión con el patriarca Kirill.

Una reunión clave para resolver el conflicto en Ucrania puede ser el encuentro cara a cara que tenga el pontífice con el Patriarca de toda Rusia, Kirill; sabemos de la gran influencia que tiene con Putin.

El pasado 16 de marzo Kiril y Francisco tuvieron una videoconferencia en la que hablaron de la guerra en Ucrania y se suponía se iban a reunir este 14 de junio en Jerusalén. "Pero con la guerra, de mutuo acuerdo, decidimos aplazar la reunión a una fecha posterior, para que nuestro diálogo no fuera malinterpretado. Espero encontrarme con él en una asamblea general en Kazajistán en septiembre. Espero poder saludarlo y hablar un poco con él como pastor.", dijo el Papa en una charla con tuvo con sus hermanos jesuitas el pasado 19 de mayo pero que se difundió ayer en la revista Civita católica.

Véase: ¿Cómo podemos contribuir a un futuro pacífico en Ucrania? en Contextos de la Palabra

Kirill puede hacer el milagro, pero falta mucho para septiembre, y la guerra en Ucrania avanza con desplazados y muchos difuntos, muchos de ellos víctimas inocentes.

Ojalá - quiera Alá-., pase algo que pare la guerra.

Pd... En esa charla del Papa con los editores de las revistas de la Compañía de Jesús en Europa, Francisco dio una gran nota; dice que dos mees antes de la guerra, fue a verlo un "Jefe de Estado, un hombre sabio, que habla muy poco, muy sabio. Y después de hablar de las cosas que quería hablar, me dijo que estaba muy preocupado por la forma en que se movía la OTAN. Le pregunté por qué, y me respondió: "Están ladrando a las puertas de Rusia. Y no entienden que los rusos son imperiales y no permiten que ninguna potencia extranjera se acerque a ello". Concluyó: "La situación podría llevar a la guerra". Esa era su opinión.

Y agrega el Papa "el 24 de febrero comenzó la guerra. Ese jefe de Estado supo leer las señales de lo que estaba ocurriendo".

Duro el comentario de Francisco varios lo tomaron como nota principal: El papa Francisco afirma que la guerra de Ucrania "tal vez fue provocada o no evitada"; El País.

Por cierto, ¿quién fue ese jefe de Estado del que habla Francisco?

Recomiendo ver la entrevista completa...

