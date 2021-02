Refugiados: Deslindando responsabilidades

Como todos sabemos Donald Trump pide a gritos al Congreso estadounidense una reforma migratoria para controlar los flujos de extranjeros que ingresan a Estados Unidos. Sin embargo, ante la ausencia de su tan anhelada reforma Trump ha optado por implementar medidas cuestionables y combatibles legalmente en ese terreno.

Todo parece indicar que la preocupación de Trump por controlar la migración no sólo gira en torno a las personas indocumentadas que cruzan la frontera con México, sino que también incluye a aquellas que por motivos de conflicto o persecución se ven en la necesidad de abandonar sus países de origen y solicitar refugio y asilo en Estados Unidos, sin duda un derecho reconocido internacionalmente y plasmado en la propia legislación de ese país.

Pero mientras el Congreso y el Ejecutivo estadounidenses se mantienen enfrascados en una batalla para reformar su sistema migratorio, Trump ha utilizado sus atribuciones para dar pasos específicos y limitar así el ingreso legal de personas a Estados Unidos. Al tiempo que, como ya se dijo en este espacio, Trump ve la forma de llegar a un acuerdo de “Tercer país seguro” con México, su administración trabaja con otros países del hemisferio y limita el número de admisiones de refugio y asilo, dando con ello un giro sustancial a la política estadounidense que se venía aplicando sobre la materia.

Con una cifra que hasta el 2017 había llegado a 71,4 millones de personas que han abandonado sus países a causa de conflictos como los de Siria, Sudán, Afganistán, Birmania, Somalia y Yemen, es innegable que se vive una de las mayores crisis de desplazados de la historia. Este éxodo ha derivado en un incremento de las solicitudes de refugio y asilo en muchos de los países más próximos, y otros no tanto, a los conflictos.

No pretendo abordar la respuesta que la comunidad internacional ha venido dando a esta crisis humanitaria y que prácticamente se focaliza en las zonas adyacentes a cada conflicto (Turquía, Líbano y Jordania), pues esta condición es muy distinta al de las personas que formalmente presentan una solicitud para permanecer en un país con el estatus de refugiado y/o asilado conforme a derecho internacional; pero más diferente aún, y el número abismalmente menor, son los casos en los que las personas tienen la fortuna de ser admitidas para permanecer legalmente en un país distinto al suyo.

En este contexto, la política de Estados Unidos con Barack Obama se caracterizó por su receptividad ante las alarmantes cifras de desplazados, en cambio con Donald Trump, la insensibilidad es el rasgo distintivo de la política estadounidense hacia las personas que se ven obligadas a abandonar sus hogares. El propio presidente Trump advirtió durante la reunión del Consejo Nacional del Espacio en junio pasado que “Estados Unidos no será un campamento de migrantes y no será un centro de detención de refugiados. No lo será. Si nos fijamos en lo que está sucediendo en Europa, si nos fijamos en lo que está sucediendo en otros lugares, no podemos permitir que eso suceda en Estados Unidos, no mientras yo vigilo.”

Restricciones a refugiados y migrantes

Los números tampoco dejan duda del drástico cambio en la política estadounidense hacia los refugiados. De acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), en 2016, Obama permitió el reasentamiento legal de poco más de 96 mil personas en Estados Unidos, lo que constituyó el 51% del total de las 188 mil personas que lograron un estatus legal de refugiado y/o asilado en el mundo. Sin ir más lejos, Obama admitió a casi 80 mil personas en 2014 y más de 106 mil en 2015, contribuyendo con el 69% y 62%, respectivamente, del total de desplazados reubicados legalmente en distintos países.

En cambio, de las 264 mil peticiones de asilo a Estados Unidos en 2017, Trump autorizó la permanencia legal de 33,317 personas, sólo la tercera parte de las admitidas por Obama en su último año de administración. Lamentablemente, a menos de un mes de cerrar el año fiscal 2018, se espera que de las 35 mil solicitudes presentadas formalmente ante el gobierno estadounidense no se acepten más de 20 mil, es decir menos de la mitad del techo de 45 mil establecido por el propio Trump para 2018, y para 2019 el máximo de admisiones será de 30 mil personas como lo anunció el Departamento de Estado el día de ayer.

Es cierto que desde el comienzo de su mandato Donald Trump dejó clara la postura de su administración respecto a las restricciones que se impondrían a los refugiados y migrantes para ingresar y permanecer en Estados Unidos. Esta actitud primero se manifestó en la orden ejecutiva "Protegiendo a la nación de la entrada de terroristas extranjeros en los Estados Unidos" de enero de 2017 en la que Trump instruyó suspender temporalmente toda admisión de refugiados, especialmente a los provenientes de Siria. Pero ante el rechazo de múltiples tribunales federales, dicho documento fue sustituido por otra orden ejecutiva expedida en marzo de 2017 con el mismo nombre. Además de los cuidados legales obvios que debía contener esta segunda propuesta y que ya no incluye a Irak, el cambio sustancial es que no sólo elige a Siria para la suspensión indefinida del Programa de Admisión de Refugiados, sino que la extiende a todos los países. Adicionalmente, echa abajo la propuesta de Barack Obama de aceptar a 110 mil refugiados para 2017 y en su lugar impone un techo de 50 mil.

Cuotas geográficas y de nacionalidad

En cuanto a cuota por nacionalidades, el mayor número de personas aceptadas por la administración de Trump en 2017, fueron los congoleses (5,352), seguidos de los birmanos (3,722), butaneses (3,640), iraquíes (3,339), ucranianos (3,089) y sirios (3,024). El único país latinoamericano que figura dentro de las 10 nacionalidades más aceptadas es El Salvador (833). Cabe destacar que, de las 27,460 peticiones de asilo de mexicanos ante autoridades estadounidenses en 2017, ninguna fue admitida, y es improbable que esta política cambie respecto a las 2,244 solicitudes de mexicanos presentadas en lo que va del 2018, muchas de las cuales se justifican en la persecución religiosa, extorsiones, amenazas de muerte e intimidación por parte del crimen organizado.

Es cierto que todo país tiene el derecho de limitar el número de personas que acepta, pero la verdad es que Trump está alejando a Estados Unidos de la responsabilidad de ayudar a miles de personas en desgracia que, además de ser investigados exhaustivamente, su admisión o no se justifica bajo el pretexto de la seguridad nacional. El retroceso de la política estadounidense hacia los refugiados se da justo cuando las cifras mundiales de desplazados aumentaron. El número de sirios en esta situación, por ejemplo, repuntó justo después de los bombardeos ordenados por Trump y sus aliados, cosa que evidentemente no importa al inquilino de la Casa Blanca.

No cualquier persona, pese a estar en riesgo, puede ser elegible para permanecer en Estados Unidos. La orientación que Trump le está dando a la política estadounidense hacia los refugiados está basada en cuotas geográficas y de nacionalidad, así como en criterios socioeducativos y forma parte de una estrategia para limitar el acceso de extranjeros a Estados Unidos. Al menos en América Latina, la administración Trump ya reconoció el apoyo de “Terceros países seguros” tales como Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay[1], no sorprenda que Trump insista de una u otra forma en llegar a un acuerdo de “Tercer país seguro” con México para reubicar a muchos desplazados y continuar transfiriendo su responsabilidad como potencia mundial a países como el nuestro.

